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08 ноября 2019, пятница, 19:16 16
Жизнь 2019-11-08T19:17:10+02:00
Українські Новини
В Норвегии построят музей для наблюдения за китами

В Норвегии построят музей для наблюдения за китами

Музей, Животное, Норвегия, Кит
Музей. Фото:
Музей. Фото: "dezeen"

На северном побережье Норвегии откроют музей, откуда можно будет наблюдать за китами. Снаружи здание напоминает китовый хвост. Об этом сообщает "dezeen".


Проект "Кит" разработали архитекторы из Дании в одном из лучших мест для наблюдения за китами. Он нацелен "повысить осведомленность, стимулировать изучение и сохранение китов и их среды".

После завершения строительства у музея будет панорамный обзор на гигантской крыше. Крышу покроют галькой, которая со временем порастет мхом и поможет музею влиться в общий ландшафт места.Посетители смогут наблюдать за китами изнутри – за просторными окнами от пола до потолка.

Кроме того, в музее предусмотрены офисы, кафе и магазины. А на выставочных площадках представят артефакты, связанные с водными млекопитающими. 

"Кит" планируют открыть в 2022 году. Конкурс на строительство музея проводили на днях. Всего было 37 предложений.

Как сообщали Українські Новини, фотограф заснял, как кит глотает морского льва на берегу Калифорнии. 

Ранее в теле погибшего молодого кита на Филлипинах нашли 40 кг пластика. 

Кроме того, горбатый кит спас аквалангистку от нападения тигровой акулы. 

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