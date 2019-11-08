В Норвегии построят музей для наблюдения за китами

На северном побережье Норвегии откроют музей, откуда можно будет наблюдать за китами. Снаружи здание напоминает китовый хвост. Об этом сообщает "dezeen".



Проект "Кит" разработали архитекторы из Дании в одном из лучших мест для наблюдения за китами. Он нацелен "повысить осведомленность, стимулировать изучение и сохранение китов и их среды".

После завершения строительства у музея будет панорамный обзор на гигантской крыше. Крышу покроют галькой, которая со временем порастет мхом и поможет музею влиться в общий ландшафт места.Посетители смогут наблюдать за китами изнутри – за просторными окнами от пола до потолка.



Кроме того, в музее предусмотрены офисы, кафе и магазины. А на выставочных площадках представят артефакты, связанные с водными млекопитающими.



"Кит" планируют открыть в 2022 году. Конкурс на строительство музея проводили на днях. Всего было 37 предложений.



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