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08 ноября 2019, пятница, 18:18 63
Политика 2019-11-08T18:18:50+02:00
Українські Новини
РПЦ прекратит молиться за Александрийского патриарха, потому что он признал ПЦУ

РПЦ прекратит молиться за Александрийского патриарха, потому что он признал ПЦУ

РПЦ, ПЦУ, Александрийская православная церковь

Русская православная церковь прекратит упоминание в диптихах предстоятеля Александрийской православной церкви патриарха Александрийского и всей Африки Феодора II. Об этом российскому "Интерфаксу" 8 ноября сказал замглавы синодального отдела внешних церковных связей РПЦ Николай Балашов.

По его словам, РПЦ "глубоко опечалена" тем, что Феодор II 8 ноября упомянул в диптихах имя предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Балашов заявил, что в связи с этим имя Феодора II не смогут упоминать во время богослужений в РПЦ. Он добавил, что Священный синод Московского патриархата рассмотрит эту информацию для принятия дальнейших решений.

Александрийская церковь занимает в диптихах второе после Вселенского патриархата место.

Как сообщали Українські Новини, Александрийский патриархат признал ПЦУ.

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви Украины  после общей молитвы в соборе Святого Георгия.

Тем временем патриарх Иерусалимский Феофил III отказался признавать ПЦУ и признает только УПЦ МП, а украинская автокефальная православная церковь прекратила существование.

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