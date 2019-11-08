РПЦ прекратит молиться за Александрийского патриарха, потому что он признал ПЦУ

Русская православная церковь прекратит упоминание в диптихах предстоятеля Александрийской православной церкви патриарха Александрийского и всей Африки Феодора II. Об этом российскому "Интерфаксу" 8 ноября сказал замглавы синодального отдела внешних церковных связей РПЦ Николай Балашов.

По его словам, РПЦ "глубоко опечалена" тем, что Феодор II 8 ноября упомянул в диптихах имя предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Балашов заявил, что в связи с этим имя Феодора II не смогут упоминать во время богослужений в РПЦ. Он добавил, что Священный синод Московского патриархата рассмотрит эту информацию для принятия дальнейших решений.

Александрийская церковь занимает в диптихах второе после Вселенского патриархата место.

Как сообщали Українські Новини, Александрийский патриархат признал ПЦУ.

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви Украины после общей молитвы в соборе Святого Георгия.

Тем временем патриарх Иерусалимский Феофил III отказался признавать ПЦУ и признает только УПЦ МП, а украинская автокефальная православная церковь прекратила существование.