підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.85 27.35
˟
08 листопада 2019, пʼятниця, 16:40 8
Америка 2019-11-08T16:41:59+02:00
Українські Новини
Мільярдер Майкл Блумберг буде балотуватися в президенти США в 2020 році

Мільярдер Майкл Блумберг буде балотуватися в президенти США в 2020 році

Майкл Блумберг, Президентські вибори, Демократична партія
Майкл Блумберг. Фото: ftime.com
Майкл Блумберг. Фото: ftime.com

Колишній мер Нью-Йорка і мільярдер Майкл Блумберг подасть документи для участі у виборах президента США в 2020 році. Балотуватися Блумберг буде від Демократичної партії. Про це повідомляє "ТһеБабель" з посиланням на ВВС.

За даними Forbes, чистий капітал Блумберга становить $52 млрд., А це майже в 17 разів більше, ніж у Трампа ($3,1 млрд). Відзначається, що Блумберг був банкіром з Уолл-стріт і заснував імперію фінансового видавництва, що носить його ім'я. Як філантроп він пожертвував мільйони доларів на освітні, медичні та інші цілі.

Повідомляється, що вже 17 кандидатів від Демократичної партії заявили про свою участь у виборах президента. З боку республіканців троє кандидатів заявили, що змагатимуться з Дональдом Трампом у первинному конкурсі партії. Але, за словами радника Блумберга Говарда Вулфсона, мільярдер стурбований тим, що жоден з кандидатів від демократів не зможе перемогти Трампа на виборах 2020 року. Вулфсон додав, що Блумберг обмірковував рішення про свою участь у виборах протягом декількох тижнів.

Мільярдер вже направив співробітників свого майбутнього штабу для збору необхідних підписів на Алабаму, де до 8 листопада можна вступити в передвиборну гонку.

За даними Real Clear Politics, у жовтні рейтинг головного конкурента Трампа — колишнього віце-прем'єра Джо Байдена — впав майже до мінімальної позначки. Станом на початок жовтня його готові підтримати лише 26,2% опитаних. У квітні цього року, коли Байден заявив про намір брати участь у виборах, його рейтинг становив 30,3%, а в травні виріс до 41,4%.


Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році Блумберга призначили спецпосланцем ООН з питань клімату.

Раніше Цукерберг заявив, що Росія, Китай та Іран збираються втрутитися в американські вибори.

Тим часом, Зеленський сказав, що не хоче бути залученим у вибори в США.

Більше новин про: Майкл Блумберг Президентські вибори Демократична партія

Архів
Новини
Побити Геруса захоче кожен, коли отримає нові платіжки за комуналку, - Ляшко 17:48
Міжнародний суд ООН вирішив розглянути позов проти Росії про фінансування тероризму 17:39
Герус вважає, що неможливо відмовитися від постачання енергоносіїв з Росії 17:31
Дубневич вийшов з СІЗО після внесення 90 млн гривень застави 17:27
Герус думає про охорону після нападу Ляшка 17:07
більше новин
7.11.19 12:00 Прес-конференція Руху за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності #SaveФОП 09:41
Чеське посольство поклало квіти визволителям Києва, а Зеленський навіть не привітав 09:37 Фото
Під Києвом підірвали автомобіль, є загиблі і тяжко поранені, - ЗМІ 22:45
Коломойський використовує "Центренерго" в своїх інтересах, завдаючи шкоди державі, - Корольчук 10:48
"Роттердам+" дозволив зекономити бюджетні кошти,  - адвокат 10:48
більше новин
7.11.19 12:00 Прес-конференція Руху за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності #SaveФОП 09:41
Зеленський ветував закон про верифікацію та перевірку пенсій, субсидій та інших соцвиплат 17:07
Найбільше українці не люблять африканців і ромів, а найменше - росіян, - опитування КМІС 12:26 Інфографіка
Прокурором Волинської області призначено кума заступника Рябошапки 16:28
ЦВК закупила 18 автомобілів Toyota у фірми екс-регіонала 12:56
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok