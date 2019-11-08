Мільярдер Майкл Блумберг буде балотуватися в президенти США в 2020 році

Колишній мер Нью-Йорка і мільярдер Майкл Блумберг подасть документи для участі у виборах президента США в 2020 році. Балотуватися Блумберг буде від Демократичної партії. Про це повідомляє "ТһеБабель" з посиланням на ВВС.

За даними Forbes, чистий капітал Блумберга становить $52 млрд., А це майже в 17 разів більше, ніж у Трампа ($3,1 млрд). Відзначається, що Блумберг був банкіром з Уолл-стріт і заснував імперію фінансового видавництва, що носить його ім'я. Як філантроп він пожертвував мільйони доларів на освітні, медичні та інші цілі.

Повідомляється, що вже 17 кандидатів від Демократичної партії заявили про свою участь у виборах президента. З боку республіканців троє кандидатів заявили, що змагатимуться з Дональдом Трампом у первинному конкурсі партії. Але, за словами радника Блумберга Говарда Вулфсона, мільярдер стурбований тим, що жоден з кандидатів від демократів не зможе перемогти Трампа на виборах 2020 року. Вулфсон додав, що Блумберг обмірковував рішення про свою участь у виборах протягом декількох тижнів.

Мільярдер вже направив співробітників свого майбутнього штабу для збору необхідних підписів на Алабаму, де до 8 листопада можна вступити в передвиборну гонку.

За даними Real Clear Politics, у жовтні рейтинг головного конкурента Трампа — колишнього віце-прем'єра Джо Байдена — впав майже до мінімальної позначки. Станом на початок жовтня його готові підтримати лише 26,2% опитаних. У квітні цього року, коли Байден заявив про намір брати участь у виборах, його рейтинг становив 30,3%, а в травні виріс до 41,4%.



Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році Блумберга призначили спецпосланцем ООН з питань клімату.



Раніше Цукерберг заявив, що Росія, Китай та Іран збираються втрутитися в американські вибори.



Тим часом, Зеленський сказав, що не хоче бути залученим у вибори в США.