Польский регулятор наложил рекордный штраф на партнера "Северного потока-2"

Польский антимонопольный регулятор UOKIK оштрафовал компанию-партнера "Газпрома" Engie Energy на 172 млн злотых (40 млн евро).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BiznesAlert.

Сейчас регулятор анализирует, нарушили ли "Газпром" и финансовые партнеры "Северного потока-2" законодательство о конкуренции. UOKIK решил наказать зарегистрированную в Швейцарии компанию Engie Energy, которая является "дочкой" французской Engie. Причина - отказ от сотрудничества с расследованием UOKIK.



"Мы попросили у компании документы и данные по контрактам, заключенным с "Газпромом". Компания настойчиво безосновательно отказывалась предоставлять нам запрашиваемые документы и материалы", - заявил в пятницу глава UOKIK Марек Нехцял.

Он также сказал, это вызвало значительную задержку в деятельности регулятора по изучению финансирования строительства "Северного потока-2". Поэтому UOKIK наложил на компанию штраф в 172 млн злотых, который является крупнейшим в истории регулятора.

"Мы не знаем, что на документах Engie. Вероятно, поэтому они не хотят их отправлять", - добавил Нехцял, отметив, что производство по "Северному потоку-2" продолжается.

Engie Energy является одной из компаний, ответственных за строительство газопровода "Северный поток-2".



Как сообщали Українські Новини, Дания разрешила проложить "Северный поток-2" на своей территории.



Кроме того, риск запуска "Северного потока-2" во 2-м полугодии 2020 пока остается.



Темв ременем по мнению Министра иностранных дел Германии, строительство "Северного потока-2" из России в Германию уже не остановят даже санкции США.