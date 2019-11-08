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08 ноября 2019, пятница, 15:15 30
Внешняя политика 2019-11-08T15:16:32+02:00
Українські Новини
Польский регулятор наложил рекордный штраф на партнера "Северного потока-2"

Польский регулятор наложил рекордный штраф на партнера "Северного потока-2"

Газпром, Штраф, Северный поток - 2, Engie Energy, UOKIK
Северный поток-2. Фото: sdelanounas.ru
Северный поток-2. Фото: sdelanounas.ru

Польский антимонопольный регулятор UOKIK оштрафовал компанию-партнера "Газпрома" Engie Energy на 172 млн злотых (40 млн евро).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BiznesAlert.

Сейчас регулятор анализирует, нарушили ли "Газпром" и финансовые партнеры "Северного потока-2" законодательство о конкуренции. UOKIK решил наказать зарегистрированную в Швейцарии компанию Engie Energy, которая является "дочкой" французской Engie. Причина - отказ от сотрудничества с расследованием UOKIK.


"Мы попросили у компании документы и данные по контрактам, заключенным с "Газпромом". Компания настойчиво безосновательно отказывалась предоставлять нам запрашиваемые документы и материалы", - заявил в пятницу глава UOKIK Марек Нехцял.

Он также сказал, это вызвало значительную задержку в деятельности регулятора по изучению финансирования строительства "Северного потока-2". Поэтому UOKIK наложил на компанию штраф в 172 млн злотых, который является крупнейшим в истории регулятора.

"Мы не знаем, что на документах Engie. Вероятно, поэтому они не хотят их отправлять", - добавил Нехцял, отметив, что производство по "Северному потоку-2" продолжается.

Engie Energy является одной из компаний, ответственных за строительство газопровода "Северный поток-2".

Как сообщали Українські Новини, Дания разрешила проложить "Северный поток-2" на своей территории. 

Кроме того, риск запуска "Северного потока-2" во 2-м полугодии 2020 пока остается. 

Темв ременем по мнению Министра иностранных дел Германии, строительство "Северного потока-2" из России в Германию уже не остановят даже санкции США.

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