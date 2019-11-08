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08 ноября 2019, пятница, 15:04 165
Общество 2019-11-08T15:45:04+02:00
Українські Новини
Задержанная на крупной взятке сотрудница НБУ оказалась женой экс-прокурора в деле Гандзюк

Задержанная на крупной взятке сотрудница НБУ оказалась женой экс-прокурора в деле Гандзюк

НБУ, Задержание, Елена Паровая, Владимир Паров
Елена Паровая и Владимир Паров. Фото: @baldtrue
Елена Паровая и Владимир Паров. Фото: @baldtrue

Сотрудница Национального банка Елена Паровая, которую накануне вечером правоохранители задержали по подозрению в вымогательстве взятки в сумме 30 тыс. долларов в Киеве является женой начальника отдела процессуального руководства досудебным расследованием Генеральной прокуратуры Владимира Парового, более известного как экс-прокурора по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Лысая правда by Kuksin"

"Оказывается, задержана на взятке Юристконсультант НБУ Елена Паровая - жена начальника отдела процессуального руководства досудебным расследованием ГПУ Владимира Парового, более известного как прокурора по делу Гандзюк Оба работают вместе в ГПУ что в НБУ довольно давно. В собственности супругов: 3 квартиры (две в Киеве одна в Черновцах), 1 дом под Винницей, 6 земельных участков общей площадью в 8191 квадратных метров. На Паровую записана Тойота Лендкрузер 200 2010 года, а на дочь-студентку Нисан Х-траил 2017 года. Ну и денежных активов: в банке и наличными перескакивает за миллион гривен", - говорится нем.

Также сообщается, что прокурор Владимир Паровой сейчас в больнице. По словам дочери Людмилы - в реанимации. Скорая забрала, после новости о задержании жены. С самой задержанной юрисконсультанткою НБУ семья связи со вчерашнего дня не было.

Как сообщали Українськi Новини, ранее правоохранители задержали сотрудника НБУ по подозрению в вымогательстве 50 тыс. долларов взятки.

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