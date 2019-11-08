Силовики пришли с обыском в столичный бизнес-центр из-за коррупции в КГГА

Служба безопасности проводит обыски в столичном бизнес-центре "Парус".

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на комментарий пресс-центра СБУ.

"Проводятся обыски в адвокатском объединении в деле о хищении государственных средств должностными лицами КГГА. Детали впоследствии на сайте", - сообщает издание.

Телеканал "Прямой", который тоже имеет офис в этом бизнес-центре, в своем эфире даже показал картинку с людьми в камуфляже и нашивками СБУ. По данным их корреспондентов, силовики пришли в адвокатское объединения "Турчинов и партнеры".

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ обязали открыть дело против Кличко за махинации при строительстве Шулявского моста. Ранее Виталий Кличко заявил, что пешеходно-велосипедный мост нравится всем, кроме его политических оппонентов.