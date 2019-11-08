Заключение КС о конституционности отмены монополии адвокатов - имеет политический окрас, - Ставнийчук

Бывший член "Венецианской комиссии" Марина Ставнийчук считает, что заключение Конституционного суда, который признал конституционным законопроект президента об отмене адвокатской монополии является абсолютно пустым с содержательной точки зрения и принятое с учетом политичной целесообразности.

Об этом он сказала в комментарии Українським Новинам.

"КСУ, как всегда, хочет угодить власти. Отсутствует последовательность и преемственность собственной позиции, нет профессионального правового анализа. За несколько лет без всякой правовой аргументации кардинально меняется позиция по существенному конституционному вопросу! В этом смысле показательно особое мнение судьи Мельника, который утверждает, что Суд был не прав в одном из двух своих выводов. Правда, при этом не указывает в каком конкретно. Такой себе принцип правовой определенности по-украински. Я надеялась на благоразумие КСУ в таком важном вопросе, как эффективное правосудие в системе защиты прав человека. Вместо этого увидели абсолютно пустое с содержательной точки зрения заключение, обусловленное политичною целесообразностью текущего момента в жизни государства, и самого Суда", - сказала Ставнийчук.

По ее словам, все основания для глубокого анализа Конституционному суду были предоставлены.

"Очень слабая позиция представителей Президента и парламента давали для КСУ возможность занять объективную позицию в ходе осуществления превентивного контроля. К сожалению, этого не произошло. И понятно, что надеяться и в дальнейшем на ответственные решения КСУ вряд ли можно", - отметила Ставнийчук.

Говоря о дальнейших перспективах законопроекта об отмене адвокатской монополии Ставнийчук подчеркнула, что об этом пока очень рано говорить и как минимум по февраля 2020 года этот вопрос решен не будет.

Как сообщали Українські Новини, Ставнийчук считает, что законопроект об отмене адвокатской монополии нарушает право человека на защиту и право на профессиональную правовую помощь, которые закреплены в Конституции Украины.

Ученые Одесской юракадемии и Национального университета Я. Мудрого за сохранение монополии адвокатов в судах.