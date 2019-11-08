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08 ноября 2019, пятница, 12:42 778
Судебная власть 2019-11-08T12:42:43+02:00
Українські Новини
Заключение КС о конституционности отмены монополии адвокатов - имеет политический окрас, - Ставнийчук

Заключение КС о конституционности отмены монополии адвокатов - имеет политический окрас, - Ставнийчук

Конституционный суд, Законопроект, Ставнийчук, Зеленский, Адвокатская монополия

Бывший член "Венецианской комиссии" Марина Ставнийчук считает, что заключение Конституционного суда, который признал конституционным законопроект президента об отмене адвокатской монополии является абсолютно пустым с содержательной точки зрения и принятое с учетом политичной целесообразности.

Об этом он сказала в комментарии Українським Новинам.

"КСУ, как всегда, хочет угодить власти. Отсутствует последовательность и преемственность собственной позиции, нет профессионального правового анализа. За несколько лет без всякой правовой аргументации кардинально меняется позиция по существенному конституционному вопросу! В этом смысле показательно особое мнение судьи Мельника, который утверждает, что Суд был не прав в одном из двух своих выводов. Правда, при этом не указывает в каком конкретно. Такой себе принцип правовой определенности по-украински. Я надеялась на благоразумие КСУ в таком важном вопросе, как эффективное правосудие в системе защиты прав человека. Вместо этого увидели абсолютно пустое с содержательной точки зрения заключение, обусловленное политичною целесообразностью текущего момента в жизни государства, и самого Суда", - сказала Ставнийчук.

По ее словам, все основания для глубокого анализа Конституционному суду были предоставлены.

"Очень слабая позиция представителей Президента и парламента давали для КСУ возможность занять объективную позицию в ходе осуществления превентивного контроля. К сожалению, этого не произошло. И понятно, что надеяться и в дальнейшем на ответственные решения КСУ вряд ли можно", - отметила Ставнийчук.

Говоря о дальнейших перспективах законопроекта об отмене адвокатской монополии Ставнийчук подчеркнула, что об этом пока очень рано говорить и как минимум по февраля 2020 года этот вопрос решен не будет.

Как сообщали Українські Новини, Ставнийчук считает, что законопроект об отмене адвокатской монополии нарушает право человека на защиту и право на профессиональную правовую помощь, которые закреплены в Конституции Украины.

Ученые Одесской юракадемии и Национального университета Я. Мудрого за сохранение монополии адвокатов в судах.

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