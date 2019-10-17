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17 октября 2019, четверг, 11:08 625
Судебная власть 2019-10-17T11:08:18+03:00
Українські Новини
Ученые Одесской юракадемии и Национального университета Я. Мудрого за сохранение монополии адвокатов в судах

Ученые Одесской юракадемии и Национального университета Я. Мудрого за сохранение монополии адвокатов в судах

Ученые Одесской юридической академии и Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого считают неконституционным законопроект Президента Владимира Зеленского об отмене адвокатской монополии в судах.

Об этом на заседании Конституционного суда сообщил судья-докладчик по делу о конституционности законопроекта об отмене монополии адвокатов Виктор Городовенко.

Он сообщил, что учёные этих юридических вузов передали в КС свою позицию по этому законопроекту.

Так, учёные Одесской юракадемии считают, что законопроект об отмене монополии адвокатов не отвечает ст. 157 и 158 Конституции.

Ученые национального юридического университета имени Ярослава Мудрого поддержали монополию адвокатов и отметили, что это распространенная практика и она отвечает европейским нормам.

В то же время, ученые Университета имени Тараса Шевченко считают, что законопроект об отмене адвокатской монополии не ограничивает права граждан и в случае его принятия обеспечит надлежащую защиту в суде.

Как сообщали Українськi Новини, Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности законопроекта №1013 Президента Владимира Зеленского об отмене адвокатской монополии. 

НААУ призывает Зеленского и Раду снять с рассмотрения законопроект об отмене адвокатской монополии. Ассоциация подчеркивает, что предлагаемые изменения противоречат Конституции Украины и грубо нарушают права человека, ведь в статье 131-2 указано, что реализация права гражданина осуществляется за счет представительства его интересов в суде профессиональным правозащитником - адвокатом

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