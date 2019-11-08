Под Киевом директор компании вытолкал журналистов с места съемки: его будут судить

В то время, как в октябре текущего года НСЖУ зафиксировал 4 случая применения физической силы к журналистам при выполнении ими профессиональных обязанностей, прокуратура Киевской области сообщила о подозрении директору компании в препятствовании законной деятельности журналистов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области, передают Українськi Новини.

"Установлено, что 7 ноября текущего года журналисты одного из центральных телеканалов страны, выполняя редакционное задание по сбору информации для освещения общественно важной темы о завышении тарифов на теплоснабжение в городе Вишневое Киево-Святошинского района, подверглись препятствование осуществлению законной профессиональной деятельности по стороны директора общества, осуществляющего обслуживание газовых сетей и теплоснабжения", - сказано в нем.

При этом, не сообщается о каком именно телеканале идет речь. Отмечается, что директор, применяя физическую силу к телеоператору и журналисту пытался вытолкать их с места проведения видеосъемки.

Прокуратура сообщила мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 (умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности) Уголовного кодекса. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українські Новини, Международная федерация журналистов включила Украину в число 5 стран с высоким уровнем опасности для работы журналистов наряду с Филиппинами, Сомали, Перу и Палестиной. Также Бородянский намерен инициировать усиление законодательной защиты журналистов.