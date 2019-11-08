Сегодня Дмитриев день: что можно и нельзя делать

В то время как Европу засыпает снегами и холода идут в Украину, сегодня, 8 ноября, украинцы празднуют день Святого Великомученика Димитрия или, как праздник называют в народе, Святого Дмитрия. Об истории дня, его правилах, запретах и традициях, расскажут Українські Новини.

Также день называют просто - "Дмитрия", в честь Дмитрия Солунского, которого 8 ноября 306 года пронзили римских воинов. Он стал проконсулом Фессалоникийской области вместо своего отца и решил вместо мести искоренять обычаи язычников и учить христианской вере.

После крещения Киевской Руси великомученика начали чествовать и в Украине.

Праздник символизирует защиту родной земли и военный патриотизм. Святой Дмитрий часто изображается на картинах верхом и с копьем в руке.

В Дмитрову субботу принято поминать умерших родственников и зажигать свечи на кладбище, а вечером устраивать поминальный обед. В старину украинцы верили, что ночью придут души умерших, чтобы поесть, и откладывали на это время по ложке от каждого блюда под образами или в углу, оставляя рядом воду и новое полотенце, если душа захочет напиться или помыться.

Кроме того, на кладбище в эту ночь можно увидеть тень умерших, которые в честь праздника выбираются в гости к живым родственникам.

Считается, что имеенно святой Дмитрий приносит зиму, поэтому стоит встречать праздник в теплой одежде, чтобы отогнать большие морозы. А если к этому дню какая-то девушка на выданье остались несосватана - все, этот год для нее потерян.

На Дмитриев день запрещено:

шить;

кроить полотно;

прясть;

ткать;

чесать шерсть;

работать со скотом, чтобы избежать нападения волков на стадо

Приметы на Святого Дмитрия:

Оттепель на Дмитрия - зима будет с мокрым теплом, а весна - ранняя.

День на Дмитрия без снега - зимы еще не будет.

Дмитрий на снегу - весна будет поздней.

Земля на Дмитрия замерзла и дует холодный ветер - снега не будет до праздников.

Снег и мороз на Дмитрия - весна будет поздняя и холодная.

На Дмитрия тепло - весна будет ранняя, мягкая.

Когда 8 ноября холод и снег - весна поздняя и холодная, если оттепель - зима и весна теплые.

Если оттепель, то на теплую зиму и раннюю весну, этот день со снегом - весна поздняя; холод и снег - на позднюю и холодную весну.

Выпал снег - весь ноябрь будет холодным и морозным.

Замерзшая земля и дует холодный ветер - снега не будет до Нового года.

Раньше Українські Новини писали, какие праздники отмечаются в ноябре. Тем временем еще три праздника отмечаются на государственном уровне в 2019.