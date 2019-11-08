подписаться на рассылку
24.45 24.79
27 27.5
˟
08 ноября 2019, пятница, 06:05 125
Жизнь 2019-11-08T06:05:01+02:00
Українські Новини
Сегодня Дмитриев день: что можно и нельзя делать

Сегодня Дмитриев день: что можно и нельзя делать

Праздники, Праздник, Дмитриев день, день Святого Дмитрия
Дмитриев день. Фото: Википедия
Дмитриев день. Фото: Википедия

В то время как Европу засыпает снегами и холода идут в Украину, сегодня, 8 ноября, украинцы празднуют день Святого Великомученика Димитрия или, как праздник называют в народе, Святого Дмитрия. Об истории дня, его правилах, запретах и традициях, расскажут Українські Новини.

Также день называют просто - "Дмитрия", в честь Дмитрия Солунского, которого 8 ноября 306 года пронзили римских воинов. Он стал проконсулом Фессалоникийской области вместо своего отца и решил вместо мести искоренять обычаи язычников и учить христианской вере.

После крещения Киевской Руси великомученика начали чествовать и в Украине.

Праздник символизирует защиту родной земли и военный патриотизм. Святой Дмитрий часто изображается на картинах верхом и с копьем в руке.

В Дмитрову субботу принято поминать умерших родственников и зажигать свечи на кладбище, а вечером устраивать поминальный обед. В старину украинцы верили, что ночью придут души умерших, чтобы поесть, и откладывали на это время по ложке от каждого блюда под образами или в углу, оставляя рядом воду и новое полотенце, если душа захочет напиться или помыться.

Кроме того, на кладбище в эту ночь можно увидеть тень умерших, которые в честь праздника выбираются в гости к живым родственникам.

Считается, что имеенно святой Дмитрий приносит зиму, поэтому стоит встречать праздник в теплой одежде, чтобы отогнать большие морозы. А если к этому дню какая-то девушка на выданье остались несосватана - все, этот год для нее потерян.

На Дмитриев день запрещено:

  • шить;
  • кроить полотно;
  • прясть;
  • ткать;
  • чесать шерсть;
  • работать со скотом, чтобы избежать нападения волков на стадо

Приметы на Святого Дмитрия:

  • Оттепель на Дмитрия - зима будет с мокрым теплом, а весна - ранняя.
  • День на Дмитрия без снега - зимы еще не будет.
  • Дмитрий на снегу - весна будет поздней.
  • Земля на Дмитрия замерзла и дует холодный ветер - снега не будет до праздников.
  • Снег и мороз на Дмитрия - весна будет поздняя и холодная.
  • На Дмитрия тепло - весна будет ранняя, мягкая.
  • Когда 8 ноября холод и снег - весна поздняя и холодная, если оттепель - зима и весна теплые.
  • Если оттепель, то на теплую зиму и раннюю весну, этот день со снегом - весна поздняя; холод и снег - на позднюю и холодную весну.
  • Выпал снег - весь ноябрь будет холодным и морозным.
  • Замерзшая земля и дует холодный ветер - снега не будет до Нового года.

Раньше Українські Новини писали, какие праздники отмечаются в ноябре. Тем временем еще три праздника отмечаются на государственном уровне в 2019.

Больше новостей о: Праздники Праздник Дмитриев день день Святого Дмитрия

Архив
Новости
В Минсоцполитики назвали средний размер субсидии и сколько украинцы смогут сэкономить в октябре 06:10
Футболисты киевского "Динамо" сыграли в Лиге Европы УЕФА с "Копенгагеном" вничью 06:01 Инфографика
Вакцинация. Дети. Фото: freepik
График вакцинации в Украине: когда и какие прививки нужно делать детям и взрослым 05:55 Инфографика
"Александрия" во Львове в Лиге Европы УЕФА отыгралась после 0:2 в матче с "Сент-Этьеном" 00:55 Фото
Киевское "Динамо" опять не выиграло в Лиге Европы УЕФА 23:59 Фото
больше новостей
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
Гривна окрепла по НБУ: официальный курс валют в четверг 05:55
Норвегия и Британия убрали навигационные карты России касательно вод Украины со своих каталогов 15:05
Подрыв авто на Житомирской трассе. Фото: полиция
В Киеве из-за смертельного подрыва авто объявлен план "Перехват": первые подробности 23:52
Выравнивание тарифов на электроэнергию для населения повысит конкуренцию и позволит снизить цену, – эксперт 14:59
больше новостей
ГБР начало расследовать угрозы Федины Зеленскому 10:20 Документ
НАБУ открыло дело против Кличко за возможную госизмену 11:10
Прокурором Волынской области назначен кум заместителя Рябошапки 16:28
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
Драка Геруса и Ляшко. Скриншот: Ukranews.com/YouTube
Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова 21:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok