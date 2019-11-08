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08 листопада 2019, пʼятниця, 06:05 15
Життя 2019-11-08T06:05:02+02:00
Українські Новини
Сьогодні Дмитрієв день: що можна і не можна робити

Сьогодні Дмитрієв день: що можна і не можна робити

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Дмітрієв день. Фото: Вікіпедія
Дмітрієв день. Фото: Вікіпедія

У той час як Європу засипає снігами і холоди йдуть в Україну, сьогодні, 8 листопада, українці святкують день Святого Великомученика Димитрія або, як свято називають у народі, Святого Дмитра. Про історію дня, його правила, заборони і традиції, розкажуть Українські Новини.

Також день називають просто - "Дмитра", на честь Дмитра Солунського, якого 8 листопада 306 року прокололи списами римські воїни. Він став проконсулом Фессалонікійської області замість свого батька і вирішив замість помсти викорінювати звичаї язичників і вчити християнської віри.

Після хрещення Київської Русі великомученика почали вшановувати і в Україні.

Свято символізує захист рідної землі й військовий патріотизм. Святий Дмитро часто зображується на картинах верхом і з списом у руці.

У Дмитрову суботу прийнято поминати померлих родичів і запалювати свічки на цвинтарі, а ввечері влаштовувати поминальний обід. У давнину українці вірили, що вночі прийдуть душі померлих, щоб поїсти, і відкладали на цей час по ложці від кожної страви під образами або в кутку, залишаючи поряд воду й новий рушник, якщо душа схоче напитися або помитися.

Крім того, на кладовищі в цю ніч можна побачити тінь померлих, які на честь свята вибираються в гості до живих родичів.

Вважається, що саме святий Дмитро приносить зиму, тому варто зустрічати свято в теплому одязі, щоб відігнати великі морози. А якщо до цього дня якась дівчина на порі залишилися незасватана - все, цей рік для неї втрачений.

На Дмитрієв день заборонено:

  • шити;
  • кроїти полотно;
  • прясти;
  • ткати;
  • чесати вовну;
  • працювати з худобою, щоб уникнути нападу вовків на стадо

Прикмети на Святого Дмитра:

  • Відлига на Дмитра — зима буде з мокрим теплом, а весна — рання.
  • День на Дмитрія без снігу — зими ще не буде.
  • Дмитро на снігу — весна буде пізньою.
  • Земля на Дмитра замерзла і дме холодний вітер — снігу не буде до свят.
  • Сніг і мороз на Дмитра — весна буде пізня й холодна.
  • На Дмитра тепло — весна буде рання, м'яка.
  • Коли 8 листопада холод і сніг — весна пізня і холодна, якщо відлига = зима і весна теплі.
  • Якщо відлига, то на теплу зиму і ранню весну, цей день зі снігом = весна пізня; холод і сніг = на пізню і холодну веснуу.
  • Випав сніг — увесь листопад буде холодним і морозяним.
  • Замерзла земля і дме холодний вітер — снігу не буде до Нового року.

Раніше Українські Новини писали, які свята відзначаються в листопаді. Тим часом ще три свята відзначаються на державному рівні в 2019.

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