Сьогодні Дмитрієв день: що можна і не можна робити

У той час як Європу засипає снігами і холоди йдуть в Україну, сьогодні, 8 листопада, українці святкують день Святого Великомученика Димитрія або, як свято називають у народі, Святого Дмитра. Про історію дня, його правила, заборони і традиції, розкажуть Українські Новини.

Також день називають просто - "Дмитра", на честь Дмитра Солунського, якого 8 листопада 306 року прокололи списами римські воїни. Він став проконсулом Фессалонікійської області замість свого батька і вирішив замість помсти викорінювати звичаї язичників і вчити християнської віри.

Після хрещення Київської Русі великомученика почали вшановувати і в Україні.

Свято символізує захист рідної землі й військовий патріотизм. Святий Дмитро часто зображується на картинах верхом і з списом у руці.

У Дмитрову суботу прийнято поминати померлих родичів і запалювати свічки на цвинтарі, а ввечері влаштовувати поминальний обід. У давнину українці вірили, що вночі прийдуть душі померлих, щоб поїсти, і відкладали на цей час по ложці від кожної страви під образами або в кутку, залишаючи поряд воду й новий рушник, якщо душа схоче напитися або помитися.

Крім того, на кладовищі в цю ніч можна побачити тінь померлих, які на честь свята вибираються в гості до живих родичів.

Вважається, що саме святий Дмитро приносить зиму, тому варто зустрічати свято в теплому одязі, щоб відігнати великі морози. А якщо до цього дня якась дівчина на порі залишилися незасватана - все, цей рік для неї втрачений.

На Дмитрієв день заборонено:

шити;

кроїти полотно;

прясти;

ткати;

чесати вовну;

працювати з худобою, щоб уникнути нападу вовків на стадо

Прикмети на Святого Дмитра:

Відлига на Дмитра — зима буде з мокрим теплом, а весна — рання.

День на Дмитрія без снігу — зими ще не буде.

Дмитро на снігу — весна буде пізньою.

Земля на Дмитра замерзла і дме холодний вітер — снігу не буде до свят.

Сніг і мороз на Дмитра — весна буде пізня й холодна.

На Дмитра тепло — весна буде рання, м'яка.

Коли 8 листопада холод і сніг — весна пізня і холодна, якщо відлига = зима і весна теплі.

Якщо відлига, то на теплу зиму і ранню весну, цей день зі снігом = весна пізня; холод і сніг = на пізню і холодну веснуу.

Випав сніг — увесь листопад буде холодним і морозяним.

Замерзла земля і дме холодний вітер — снігу не буде до Нового року.

Раніше Українські Новини писали, які свята відзначаються в листопаді. Тим часом ще три свята відзначаються на державному рівні в 2019.