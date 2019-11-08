Назло Гончаруку Милованов разрабатывает новый индекс конкурентности вместо вписанного в программу правительства индекса Герфиндаля - Гиршмана

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено разработать Индекс мониторинга состояния конкуренции на ключевых для экономики рынках.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.

"Нами будет разработан и внедрен Индекс мониторинга состояния конкуренции на рынках ключевых отраслей экономики, куда будет входить индекс Герфиндаля -Гиршмана", - сказано в нем.

Отмечается, что таким образом будет проводится ежегодный мониторинг состояния конкуренции на рынках с целью реализации программы действий Кабинета Министров, приоретизации отраслевых политик и реагирования на нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

При этом Минэкономики не указало, какие отраслевые рынки будут попадать под мониторинг.

Индекс Герфиндаля-Гиршмана - это показатель, используемый для оценки уровня монополизации отрасли.

Он рекомендован руководством по расчету показателей финансовой устойчивости МВФ как индикатор уровня концентрации в банковском секторе.

Согласно программе действий правительства на 5 лет, до 2025 года индекс Герфиндаля-Гиршмана в 5 наиболее крупных отраслей экономики должен снизится в 2 раза.

Как сообщали Українськi Новини, 4 октября Верховная Рада одобрила программу деятельности Кабинета Министров на 5 лет с ростом ВВП на 40%.

Программа предусматривает снижение уровня смертности на 5% и увеличение продолжительности жизни на 5%.

При этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Украине нет статистических данных под большое количество критериев, которые являются целевыми в программе.