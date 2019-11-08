Зло Гончаруку Милованов розробляє новий індекс конкурентності замість вписаного в програму уряду індексу Герфіндаля - Гіршмана

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства має намір розробити Індекс моніторингу стану конкуренції на ключових для економіки ринках. Про це йдеться у відповіді міністерства на запит Українських Новин. "Нами буде розроблено і впроваджено Індекс моніторингу стану конкуренції на ринках ключових галузей економіки, куди буде входити індекс Герфиндаля - Гіршмана", - сказано в ньому. Зазначається, що таким чином буде проводиться щорічний моніторинг стану конкуренції на ринках з метою реалізації програми дій Кабінету Міністрів, пріоретізаціі галузевих політик і реагування на порушення законодавства про захист економічної конкуренції. При цьому Мінекономіки не вказало, які галузеві ринки будуть потрапляти під моніторинг. Індекс Герфиндаля-Гіршмана - це показник, який використовується для оцінки рівня монополізації галузі. Він рекомендований керівництвом з розрахунку показників фінансової стійкості МВФ як індикатор рівня концентрації в банківському секторі. Згідно з програмою дій уряду на 5 років, до 2025 року індекс Герфиндаля-Гіршмана в 5 найбільших галузей економіки маэ знизиться в 2 рази. Як повідомляли Українськi Новини, 4 жовтня Верховна Рада схвалила програму діяльності Кабінету Міністрів на 5 років з ростом ВВП на 40%. Програма передбачає зниження рівня смертності на 5% і збільшення тривалості життя на 5%. При цьому прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в Україні немає статистичних даних під велику кількість критеріїв, які є цільовими в програмі.