Зло Гончаруку Милованов розробляє новий індекс конкурентності замість вписаного в програму уряду індексу Герфіндаля - Гіршмана

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства має намір розробити Індекс моніторингу стану конкуренції на ключових для економіки ринках.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит Українських Новин.

"Нами буде розроблено і впроваджено Індекс моніторингу стану конкуренції на ринках ключових галузей економіки, куди буде входити індекс Герфиндаля - Гіршмана", - сказано в ньому.

Зазначається, що таким чином буде проводиться щорічний моніторинг стану конкуренції на ринках з метою реалізації програми дій Кабінету Міністрів, пріоретізаціі галузевих політик і реагування на порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

При цьому Мінекономіки не вказало, які галузеві ринки будуть потрапляти під моніторинг.

Індекс Герфиндаля-Гіршмана - це показник, який використовується для оцінки рівня монополізації галузі.

Він рекомендований керівництвом з розрахунку показників фінансової стійкості МВФ як індикатор рівня концентрації в банківському секторі.

Згідно з програмою дій уряду на 5 років, до 2025 року індекс Герфиндаля-Гіршмана в 5 найбільших галузей економіки маэ знизиться в 2 рази.

Як повідомляли Українськi Новини, 4 жовтня Верховна Рада схвалила програму діяльності Кабінету Міністрів на 5 років з ростом ВВП на 40%.

Програма передбачає зниження рівня смертності на 5% і збільшення тривалості життя на 5%.

При цьому прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в Україні немає статистичних даних під велику кількість критеріїв, які є цільовими в програмі.