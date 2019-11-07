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07 ноября 2019, четверг, 20:28 18
Президент 2019-11-07T20:29:43+02:00
Українські Новини
Там теперь Швейцария, - Зеленский рассказал о ситуации в Станице Луганской

Там теперь Швейцария, - Зеленский рассказал о ситуации в Станице Луганской

Станица Луганская, золотое, Владимир Зеленский, Разведение войск, Петровское
Владимир Зеленский. Скриншот: youtube/Зе!Президент
Владимир Зеленский. Скриншот: youtube/Зе!Президент

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих намерениях построить школы и детские сады в селах, и соообщил о ситуации в Станице Луганской.  

Об этом он откровенно рассказал в видео на канале "Зе! Президент" за рулем автомобиля Tesla.

Зеленский призвал не называть территории на участках разведения сил в Донбассе "серой зоной", а также рассказал, как обустроен КПВВ в Станице Луганской.

"Наши войска готовы, наши военные молодцы, разведение прошло стопроцентно безопасно. Мы отошли на позиции подготовленные, обустроенные. Никакой "серой зоны", забудьте, пожалуйста, я хочу, чтобы все забыли. Давайте не называть так, никакой "серой зоны" там нет. Там безопасная ситуация, там находятся наши люди. Военные отошли, но там находятся представители полиции и Службы безопасности", - сказал Зеленский.

Зеленский напомнил, что недавно произошло разведение войск в Станице Луганской, и описал, как там теперь хорошо. 

"В Станице Луганской мы сделали такой временный пешеходный мост, а сегодня уже заливается бетон и будет фундаментальный мост построен в Станице Луганской. Там КПВВ, там свет, там Швейцария", - нашел сравнение президент.

Затем он сообщил о ситуации с обстрелами в местах разведения. По его словам, ни в Золотом, ни в Станице Луганской огня нет.

"Что касается Петровского, то там поле, и нет никаких проблем с разведением, проблема только в сроках", - пояснил Зеленский.

Также Зеленский вспомнил о поездке депутата Госдумы РФ, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева во временно оккупированное Золотое-5. Президент назвал фейком информацию о том, что Журавлев был в той части Золотого, которую контролируют украинские военные.

"Фейки, манипуляция, информационная война – раньше это была война российских СМИ, теперь это война еще и внутри нашей страны. Несмотря на то, что мы несколько раз встречались с представителями наших СМИ, некоторые из них не понимают, что они делают, мне так кажется. Потому что нет никакой капитуляции, мы не можем решить вопрос войны, прекратить войну, не разговаривая с людьми, как минимум в Нормандском процессе", - сказал президент.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский за рулем вспомнил про Яременко и его "позорные смс-ки" и заявил, что внимательно следит. Также Зеленский в Tesla с кофе и "пирожочком" рассказал, как улучшает свой украинский.

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