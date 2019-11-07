Зеленский наобещал построить дороги, школы и садики в 2020

Президент Владимир Зеленский обещает, что в 2020 году будет построено 4 тыс. км дорог, 100 школ, 100 детских садиков и будет проведена реконструкция 100 стадионов.

Об этом он сообщил в ходе второго "интервью" с неназванным интервьюером в автомобиле Tesla, передают Українськi Новини.



"У нас амбициозное сейчас предложение от Министерства инфраструктуры - построить около 4 тыс. км дорог в следующем году. Строительство увеличится процентов на 60. Это будет по всей стране. Люди увидят. Несколько мостов будет построено в следующем году. Дальше задача 100 школ (строительство, где их нет, и реконструкция некоторых) и 100 автобусов к ним, потому что многие находятся как раз в сельской местности. Также будет реконструкция 100 стадионов. Еще более важно: будет построено 100 садиков по всей стране", - сказал он.



Зеленский добавил, что цифра 100 - условная, "возможно и немного больше будет".







Как сообщали Українськi Новини, Зеленский обещает до конца текущего года сделать кадровые выводы по министрам Кабинета Министров и депутатам Верховной Рады от фракции "Слуга народа".



Ранее Гончарук похвастался, что украинские дороги к зиме готовы.



А депутат Бужанский просит Раду не закрывать русскоязычные школы до 2023 года.