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07 ноября 2019, четверг, 18:57 66
Политика 2019-11-07T18:58:42+02:00
Українські Новини
Зеленский наобещал построить дороги, школы и садики в 2020

Зеленский наобещал построить дороги, школы и садики в 2020

Школы, Дороги, Стадионы, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Скриншот: youtube/Зе!Президент
Владимир Зеленский. Скриншот: youtube/Зе!Президент

Президент Владимир Зеленский обещает, что в 2020 году будет построено 4 тыс. км дорог, 100 школ, 100 детских садиков и будет проведена реконструкция 100 стадионов.

Об этом он сообщил в ходе второго "интервью" с неназванным интервьюером в автомобиле Tesla, передают Українськi Новини.

"У нас амбициозное сейчас предложение от Министерства инфраструктуры - построить около 4 тыс. км дорог в следующем году. Строительство увеличится процентов на 60. Это будет по всей стране. Люди увидят. Несколько мостов будет построено в следующем году. Дальше задача 100 школ (строительство, где их нет, и реконструкция некоторых) и 100 автобусов к ним, потому что многие находятся как раз в сельской местности. Также будет реконструкция 100 стадионов. Еще более важно: будет построено 100 садиков по всей стране", - сказал он.

Зеленский добавил, что цифра 100 - условная, "возможно и немного больше будет".



Как сообщали Українськi Новини, Зеленский обещает до конца текущего года сделать кадровые выводы по министрам Кабинета Министров и депутатам Верховной Рады от фракции "Слуга народа".

Ранее Гончарук похвастался, что украинские дороги к зиме готовы

А депутат Бужанский просит Раду не закрывать русскоязычные школы до 2023 года.

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