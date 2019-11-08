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08 ноября 2019, пятница, 06:00 218 Карта
Жизнь 2019-11-08T06:00:01+02:00
Українські Новини
Европу засыпает снегами и холода идут в Украину: синоптик дала прогноз на пятницу и выходные

Европу засыпает снегами и холода идут в Украину: синоптик дала прогноз на пятницу и выходные

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Холод. Фото: pixabay
Холод. Фото: pixabay

Пока Европу и ее горные районы активно засыпает снегом, в Украине также снизится температура, а в некоторых областях страны пройдут дожди. Однако с субботы, 9 ноября, украинцы снова почувствуют тепло "бабьего лета".

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Вот и завтра, 8 ноября, снег будет выпадать в Альпах, на севере Испании, на юге Франции, в Шотландии и в странах Скандинавии. Поэтому украинцам, даже с похолоданием, которое пришло на наши Север и Запад, не на что жаловаться", - заявила синоптик.

По ее словам, температура снизится до +9...+14 градусов, однако такое похолодание не является существенным, как для ноября. В пятницу воздух еще побудет свежее в западных и северных областях - ожидаются те же +9...+14 градусов. При этом на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей теплая погода удержится на уровне +14...+20 градусов.

Кроме того, дожди пройдут на севере Украины ночью, а днем ​​осадки вероятне только в западной части страны. На остальной территории будет преобладать сухая воздушная масса. Ветер будет с востока, северо-востока, слабый или умеренный.

В Киеве же 8 ноября ночью пройдут дожди, днем ​​будет сухо, а температура воздуха минимально составит +7...+9 градусов, максимально +11...+13 градусов.

"Если вы приготовились к дальнейшему и вполне естественному снижения температуры воздуха, захотели сладко погрустить и даже немного поплакать от осенней холодной мрачности, ничего у вас не получится. На выходных к нам снова придет потепление! Придется радоваться", - сообщила Диденко.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, циклоны и фронты несут холод с дождями в Украину. Тем временем синоптик дал прогноз на всю зиму с экстремальными морозами и суровой погодой.

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