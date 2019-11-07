В Одесі загорівся елітний готель на березі моря

В Одесі сталася пожежа в елітному готелі M1 Club Hotel на Лідерсовському бульварі. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Про пожежу рятувальникам повідомили сьогодні, 7 листопада, о 13:16. Як з'ясувалося, в готелі спалахнула зовнішня обшивка з другого по шостий поверхи і дах. Всього полум'я охопило близько 80 "квадратів". Вогонь рятувальникам вдалося локалізувати о 13:45, а о 13:51 його ліквідували.

Персонал і відвідувачів готелю швидко евакуювали ще до того, як приїхали рятувальники.

"До ліквідації пожежі залучалось 8 одиниць пожарноспасательной техніки та 35 чоловік особового складу", – розповіли в ДСНС і відзначили, що причина пожежі встановлюється.

Раніше в ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, в результаті якого загинуло 9 осіб, ще 10 постраждали. До ліквідації залучили 65 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки Держнс. В 3:36 пожежа була локалізована та о 4:32 ліквідовано.

Президент Володимир Зеленський обіцяв покарати власника одеського готелю, де живцем згоріли люди.