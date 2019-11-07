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07 листопада 2019, четвер, 16:44 25
Фінанси 2019-11-07T19:15:03+02:00
Українські Новини
Укрексімбанк почав розміщувати єврооблігації

Укрексімбанк почав розміщувати єврооблігації

Укрексімбанк, єврооблігації, євробонди

Державний експортно-імпортний банк відкрив книгу заявок на розміщення 10-літніх єврооблігацій на суму до 100 млн доларів.

Про це Українським Новинам повідомив представник одного з іноземних банків.

Обсяг випуску і ставка купона євробондів будуть визначені за підсумками передплати на папери.

Випуск є субординованим.

Оплата підписаних паперів призначено на 14 листопада.

Термін погашення єврооблігацій - 14 листопада 2029 року.

Цінні папери розміщуються на нерегульованому ринку Лондонської фондової біржі (LSE), а лід-менеджерами випуску виступають J. P. Morgan і Morgan Stanley.

Як повідомляли Українські Новини, 100% акцій ПАТ "Укрексімбанк" знаходиться у державній власності.

Національний банк визначив 14 системно важливих банків згідно з оновленою методологією.

Для виплат бюджетникам відібрали додатково 2 банку.

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