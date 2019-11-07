Укрексімбанк почав розміщувати єврооблігації

Державний експортно-імпортний банк відкрив книгу заявок на розміщення 10-літніх єврооблігацій на суму до 100 млн доларів.

Про це Українським Новинам повідомив представник одного з іноземних банків.

Обсяг випуску і ставка купона євробондів будуть визначені за підсумками передплати на папери.

Випуск є субординованим.

Оплата підписаних паперів призначено на 14 листопада.

Термін погашення єврооблігацій - 14 листопада 2029 року.

Цінні папери розміщуються на нерегульованому ринку Лондонської фондової біржі (LSE), а лід-менеджерами випуску виступають J. P. Morgan і Morgan Stanley.

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