Укрексімбанк почав розміщувати єврооблігації

Державний експортно-імпортний банк відкрив книгу заявок на розміщення 10-літніх єврооблігацій на суму до 100 млн доларів. Про це Українським Новинам повідомив представник одного з іноземних банків. Обсяг випуску і ставка купона євробондів будуть визначені за підсумками передплати на папери. Випуск є субординованим. Оплата підписаних паперів призначено на 14 листопада. Термін погашення єврооблігацій - 14 листопада 2029 року. Цінні папери розміщуються на нерегульованому ринку Лондонської фондової біржі (LSE), а лід-менеджерами випуску виступають J. P. Morgan і Morgan Stanley. Як повідомляли Українські Новини, 100% акцій ПАТ "Укрексімбанк" знаходиться у державній власності. Національний банк визначив 14 системно важливих банків згідно з оновленою методологією. Для виплат бюджетникам відібрали додатково 2 банку.