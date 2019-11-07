Стали известны крупнейшие получатели НДС в октябре

Компании "Нибулон", "Сантрейд" и "Азовсталь" получили наибольший объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в октябре.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

В пятерку компаний, которым были возмещены самые большие суммы НДС, вошли: "Нибулон" – 1 218,126 млн гривен, "Сантрейд" – 834,564 млн гривен, "Азовсталь" – 823,780 млн гривен, ММК им. Ильича – 635,960 млн гривен, "Полтавский ГОК" – 586,958 млн гривен.

Объем возмещения НДС в октябре составил 13,305 млрд гривен.

Наибольшие суммы возмещения были выплачены налогоплательщикам Киева – 11,280 млрд гривен, Львовской области – 295,274 млн гривен, Запорожской области – 241,139 млн гривен и Харьковской области – 157,120 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, 1 апреля 2017 Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.

В октябре государственный бюджет недовыполнен по доходам на 9,9% или на 7,8 млрд гривен.

В сентябре текущего года поступление таможенных платежей в государственный бюджет выполнено на 87,4%.