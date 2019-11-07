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07 ноября 2019, четверг, 15:46 372
Европа 2019-11-07T15:46:13+02:00
Українські Новини
Польша подарила гражданство украинцу, спасшему в ДТП людей

Польша подарила гражданство украинцу, спасшему в ДТП людей

Польша, Украинцы, Гражданство, Украинцы в Польше
Андрей Сировацкий. Фото: lubuskie.uw.gov.pl
Андрей Сировацкий. Фото: lubuskie.uw.gov.pl

Украинцу, который спас нескольких пострадавших в ДТП возле польского Щецина, предоставили гражданство Польши.  Об этом сообщает Польское радио.

Андрею Сировацкому и его семье вручили акт о предоставлении польского гражданства через пять месяцев после трагического события.

ДТП произошло около Щецина 9 июня 2019 года. Водитель грузовика въехал в автомобили на автостраде А6, в результате чего погибли шесть человек. Украинский водитель Андрей Сировацкий, рискуя собственной жизнью, вытаскивал людей из поврежденных автомобилей.

"В 100 м от себя я увидел большой взрыв, а после него — огонь, выше грузовика. Я увидел автомобиль с разбитым задним окном, в котором были дети. Как отец и муж, я должен был им помочь", — вспоминает он.

Бывший житель Черкасской области Андрей Сировацкий вместе с женой и двумя детьми проживают в Польше с 2016 года.

Как сообщали Українські Новини, украинцы получили 70% всех разрешений на трудоустройство в Польше в прошлом году.

Также сообщалось, что в Польше хотят облегчить трудоустройство врачей из Украины.

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