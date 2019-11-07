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07 ноября 2019, четверг, 15:15 61
Европа 2019-11-07T15:15:24+02:00
Українські Новини
Макрон заявил, что у НАТО "умер мозг"

Макрон заявил, что у НАТО "умер мозг"

Нато, Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон. Скриншот видео FRANCE 24
Эммануэль Макрон. Скриншот видео FRANCE 24

Президент Франции Эммануель Макрон заявляет, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, сравнив это со "смертью мозга". Об этом он заявил в интервью журналу The Economist.

То, что мы сейчас наблюдаем, - это смерть мозга НАТО. У нас нет координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу. Мы видим несогласованные агрессивные действия со стороны еще одного члена НАТО, Турции, в зоне наших интересов", - заявил он.

Макрон также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу".

Кроме того, французский президент заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и вновь выступил за "наращивание" оборонных возможностей европейских стран.

После того, как Украина определила 5 стратегических направлений дальнейшей работы с НАТО, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО.

В 2018 году в НАТО заявили, что пока не готовы пригласить Украину в программу расширенных возможностей

Позже Президент Владимир Зеленский ранее просил НАТО присоединить Украину к программе расширенных возможностей.

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