Полиция начала расследовать насилие в отношении правоохранителей со стороны футбольных фанатов во Львове

Полиция начала расследовать как насилие в отношении правоохранителей и хулиганство драку футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии во Львове в ночь на 7 ноября. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українські Новини.

"Благодаря слаженным совместным и профессиональным действиям работников полиции удалось прекратить драку, участие в которой принимали около ста человек, которые являются футбольными фанатами из Украины и Франции", - говорится в сообщении.

Для установления обстоятельств происшествия в Галицкий отдел полиции было доставлено двенадцать участников драки - из которых четверо львовяне, остальные - иностранцы.

Во время выполнения своих служебных обязанностей были травмированы двое полицейских и повреждены 2 служебных автомобиля.

Указывается, что в настоящее время во львовскую полицию обращений от лиц, которые могли быть травмированы во время столкновения, не поступало.

"Сейчас следствием открыты уголовные производства по ч.3 ст.296 (хулиганство) УК Украины и по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины», - говорится в сообщении.

Санкции статей предусматривают наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщали Українські Новини, Львовский городской совет просит полицию усилить меры безопасности на матче Лиги Европы "Александрия" (Александрия, Кировоградская область) -"Сент-Этьен" (Франция) из-за массовой драки футбольных фанатов во Львове.

В ночь с 6 на 7 ноября задержала 12 человек во время драки 100 футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии во Львове.