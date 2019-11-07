Экс-руководителя госпредприятия подозревают в контрабанде в Россию деталей для военных кораблей

Служба безопасности Украины задержала бывшего руководителя государственного предприятия по подозрению в контрабанде в Россию комплектующих для военных кораблей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"В Запорожье Служба безопасности Украины блокировала деятельность одного из бывших руководителей госпредприятия, который организовал контрабандные поставки оборудования и комплектующих для военных кораблей в страну-агрессор", - сказано в нем.

Подозреваемый был коммерческим директором завода, который производит продукцию двойного назначения для использования на военных лодках, в частности Военно-морского флота РФ.

Оборудование якобы для гражданских нужд организатор заказывал у частных структур, которые официально действуют по лицензии госпредприятия.

Для легализации контрабандных поставок экс-директор зарегистрировал ряд фирм-прокладок, в том числе на территории России.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник также имел договоренность с таможенниками.

Они обеспечивали вывоз продукции за границу без осуществления проверочных мероприятий и оформления соответствующих разрешительных документов.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого вместе с сообщником на таможенном посту "Мелитополь" во время оформления оборудования, предназначенного для охлаждения жидкости на военных кораблях.

В ходе проведения обысков в офисе и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли большое количество запчастей к военному оборудованию и бухгалтерскую документацию, подтверждающую нелегальные поставки.

Также обнаружена компьютерная техника с перепиской с заказчиками в России.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 333 (нарушение режима осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса продолжаются следственно-оперативные действия.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины в международном аэропорту "Борисполь" задержала 6 мужчин за попытку контрабанды в Россию комплектующих для военных самолетов.

Ранее Зеленский поручил и.о. главы СБУ Баканову усилить борьбу с контрабандой.