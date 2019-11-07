Екс-керівника держпідприємства підозрюють у контрабанді в Росію деталей для військових кораблів

Служба безпеки України затримала колишнього керівника державного підприємства за підозрою в контрабанді в Росію комплектуючих для військових кораблів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"У Запоріжжі Служба безпеки України блокувала діяльність одного з колишніх керівників держпідприємства, який організував контрабандне постачання обладнання і комплектуючих для військових кораблів в країну-агресор", - сказано в ньому.

Підозрюваний був комерційним директором заводу, який виробляє продукцію подвійного призначення для використання на військових човнах, зокрема Військово-морського флоту РФ.

Обладнання нібито для цивільних потреб організатор замовляв у приватних структур, які офіційно діють за ліцензії держпідприємства.

Для легалізації контрабандних поставок екс-директор зареєстрував низку фірм-прокладок, в тому числі на території Росії.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник також мав домовленість з митниками.

Вони забезпечували вивезення продукції за кордон без здійснення перевірочних заходів та оформлення відповідних дозвільних документів.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного разом зі спільником на митному посту "Мелітополь" під час оформлення обладнання, призначеного для охолодження рідини на військових кораблях.

Під час проведення обшуків в офісі та за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили велику кількість запчастин до військового обладнання та бухгалтерську документацію, що підтверджує нелегальні поставки.

Також виявлена комп'ютерна техніка з листуванням з замовниками в Росії.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 333 (порушення режиму здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу тривають слідчо-оперативні дії.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України в міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримала 6 людей за спробу контрабанди в Росію комплектуючих для військових літаків.

Раніше Зеленський доручив в. о. голови СБУ Баканову посилити боротьбу з контрабандою.