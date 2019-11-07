Подрыв авто в Киеве: погиб полицейский, охранявший бизнесмена

В результате взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева погиб 43-летний полицейский, который осуществлял физическую охрану предпринимателя в соответствии с договором.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в социальной сети Facebook.

Еще двое - 57-летний предприниматель и 34-летний водитель с телесными повреждениями разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях на стационарном лечении.

"На данный момент следствием рассматривается несколько версий совершения этого уголовного преступления, однако приоритетной является - предпринимательская деятельность 57-летнего мужчины", - сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Киеве Виктор Нечитайло.

Отмечается, что собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к этому уголовному преступлению.

По версии СМИ, автомобиль принадлежит директору фармацевтической компании Игорю Сало.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве из-за смертельного подрыва авто объявляли план "Перехват".