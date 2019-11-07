Підрив авто в Києві: загинув поліцейський, який охороняв бізнесмена

Внаслідок вибуху автомобіля в Святошинському районі Києва загинув 43-річний поліцейський, який здійснював фізичну охорону підприємця у відповідності з договором.

Про це повідомила прес-служба поліції Києва в соціальній мережі Facebook.

Ще двоє - 57-річний підприємець і 34-річний водій з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості перебувають у медичних закладах на стаціонарному лікуванні.

"Наразі слідством розглядається декілька версій скоєння цього кримінального злочину, однак пріоритетною є - підприємницька діяльність 57-річного чоловіка", - повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Головного управління Нацполіції в Києві Віктор Нечитайло.

Наголошується, що зібрані відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Проводяться розшукові заходи, спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до цього кримінального злочину.

За версією ЗМІ, автомобіль належить директору фармацевтичної компанії Ігорю Салу.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві через смертельний підрив авто оголошували план "Перехоплення".