підписатися на розсилку
24.45 24.79
27 27.5
˟
  • Новини
  • Події
  • Підрив авто в Києві: загинув поліцейський, який охороняв бізнесмена
07 листопада 2019, четвер, 13:45 47
Події 2019-11-07T16:15:03+02:00
Українські Новини
Підрив авто в Києві: загинув поліцейський, який охороняв бізнесмена

Підрив авто в Києві: загинув поліцейський, який охороняв бізнесмена

замах на вбивство, Поліція, Підрив автомобіля, Ігор Сало
Підрив авто в Києві. Фото: dtp.kyiv.ua
Підрив авто в Києві. Фото: dtp.kyiv.ua

Внаслідок вибуху автомобіля в Святошинському районі Києва загинув 43-річний поліцейський, який здійснював фізичну охорону підприємця у відповідності з договором.

Про це повідомила прес-служба поліції Києва в соціальній мережі Facebook.

Ще двоє - 57-річний підприємець і 34-річний водій з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості перебувають у медичних закладах на стаціонарному лікуванні.

"Наразі слідством розглядається декілька версій скоєння цього кримінального злочину, однак пріоритетною є - підприємницька діяльність 57-річного чоловіка", - повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Головного управління Нацполіції в Києві Віктор Нечитайло.

Наголошується, що зібрані відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Проводяться розшукові заходи, спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до цього кримінального злочину.

За версією ЗМІ, автомобіль належить директору фармацевтичної компанії Ігорю Салу.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві через смертельний підрив авто оголошували план "Перехоплення".

Більше новин про: замах на вбивство Поліція Підрив автомобіля Ігор Сало

Архів
Новини
Справа на 33 зуба: Чорновол подала заяву в СБУ про держзраду Богдана 16:26
Стали відомі найбільші одержувачі ПДВ у жовтні 16:11
Зеленський отримав мільйон за оренду майна іноземцям 16:07
НАБУ закрило справу про засекречування ГПУ рішення про спецконфискации мільярдів Януковича 15:57
Польща подарувала громадянство українцю, який врятував людей у ДТП 15:46
більше новин
НАБУ відкрило справу проти Кличка за можливу держзраду 11:10
7.11.19 12:00 Прес-конференція Руху за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності #SaveФОП 09:41
Під Києвом підірвали автомобіль, є загиблі і тяжко поранені, - ЗМІ 22:45
Зеленський не вимагав притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка, Пашинського і Гладковського, - Рябошапка 11:06
Через спробу встановлення фіксованої маржі на продаж сигарет держбюджет зазнає мільярдних збитків, - ЗМІ 10:45
більше новин
7.11.19 12:00 Прес-конференція Руху за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності #SaveФОП 09:41
НАБУ відкрило справу проти Кличка за можливу держзраду 11:10
Зеленський не вимагав притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка, Пашинського і Гладковського, - Рябошапка 11:06
Рябошапка призначив своїм радником аспіранта Пшонки 13:39 Документ
ДБР почало розслідувати погрози Федини Зеленському 10:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok