В Киеве из-за смертельного подрыва авто объявлен план "Перехват": первые подробности

Виновнику, который подорвал автомобиль сегодня вечером, 6 ноября, в Киеве на Житомирской трассе, удалось скрыться. Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" в Facebook.

Так, сообщается, что на развороте на чайки мотоциклист кинул на крышу мерседеса взрывное устройство и скрылся.

Отмечается, что правоохранители ввели в Киеве план "Перехват".

"Объектом преступления была не маршрутка - это покушение на директора фармацевтической фирмы Игоря Сало. Взорвали его автомобиль. По предварительной версии это сделал мотоциклист, который поставил на крышу авто неизвестный предмет, который и взорвался. Сейчас предприниматель и его водитель тяжело ранены и находятся в больнице, охранник погиб", - отметили в сообществе.

Подрыв авто на Житомирской трассе. Фото: полиция

Также в пресс-службе полиции сообщили, что сейчас устанавливаются анкетные данные погибшего и пострадавших. Кроме того, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Как сообщали Українські Новини, 6 ноября, в Киевской области произошел подрыв автомобиля, в результате которого погиб один человек, а еще двое - госпитализированы.

Ранее в Днепропетровской области взорвали автомобиль начальника отделения полиции. Начальник Первомайского отделения полиции сел за руль собственного автомобиля, а через 30 секунд прогремел взрыв задней части автомобиля.