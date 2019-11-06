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  • В Киеве из-за смертельного подрыва авто объявлен план "Перехват": первые подробности
06 ноября 2019, среда, 23:52 192
Происшествия 2019-11-06T23:52:06+02:00
Українські Новини
В Киеве из-за смертельного подрыва авто объявлен план "Перехват": первые подробности

В Киеве из-за смертельного подрыва авто объявлен план "Перехват": первые подробности

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Подрыв авто на Житомирской трассе. Фото: полиция
Подрыв авто на Житомирской трассе. Фото: полиция

Виновнику, который подорвал автомобиль сегодня вечером, 6 ноября, в Киеве на Житомирской трассе, удалось скрыться. Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" в Facebook.

Так, сообщается, что на развороте на чайки мотоциклист кинул на крышу мерседеса взрывное устройство и скрылся.

Отмечается, что правоохранители ввели в Киеве план "Перехват".

"Объектом преступления была не маршрутка - это покушение на директора фармацевтической фирмы Игоря Сало. Взорвали его автомобиль. По предварительной версии это сделал мотоциклист, который поставил на крышу авто неизвестный предмет, который и взорвался. Сейчас предприниматель и его водитель тяжело ранены и находятся в больнице, охранник погиб", - отметили в сообществе.

Подрыв авто на Житомирской трассе. Фото: полицияПодрыв авто на Житомирской трассе. Фото: полиция

Также в пресс-службе полиции сообщили, что сейчас устанавливаются анкетные данные погибшего и пострадавших. Кроме того, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Как сообщали Українські Новини, 6 ноября, в Киевской области произошел подрыв автомобиля, в результате которого погиб один человек, а еще двое - госпитализированы. 

Ранее в Днепропетровской области взорвали автомобиль начальника отделения полиции. Начальник Первомайского отделения полиции сел за руль собственного автомобиля, а через 30 секунд прогремел взрыв задней части автомобиля.

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