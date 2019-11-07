Нерезиденти збільшили портфель ОВДП до рекордних 101 млрд

Портфель облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) України у власності нерезидентів за підсумками минулих 5 листопада аукціонів збільшився на 1,07 млрд гривень і досяг історичного максимуму – 100,99 млрд гривень.

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

З початку поточного року нерезиденти збільшили вкладення в ОВДП майже в 16 разів, у тому числі їх портфель гривневих облігацій зріс з 6,14 млрд гривень до 98,17 млрд гривень.

Обсяг доларових ОВДП у власності нерезидентів з початку року збільшився з 0,16 млрд гривень до 2,82 млрд гривень, в євро – з 0,05 млрд гривень до 1,37 млрд гривень (в еквіваленті).

У цілому обсяг ОВДП в обігу з початку року збільшився на 6,7% – до 808,01 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Мінфін у 2018 році залучив до державного бюджету 65,128 млрд гривень, 3,478 млрд доларів і 503 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Міністерство фінансів у січні-вересні залучило до державного бюджету 194,8 млрд гривень, 3,8 млрд доларів і 189 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

МВФ опублікував новий World Economic Outlook (October 2019) [1], де відновив свою оцінку приросту доларового еквівалента ВВП України в 2018 і 2019 р – до $130,9 і $150,4 млрд