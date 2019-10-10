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10 октября 2019, четверг, 10:33 497
Финансы 2019-10-10T10:36:34+03:00
Українські Новини
Минфин продолжает наращивать объемы размещения ОВГЗ

Минфин продолжает наращивать объемы размещения ОВГЗ

Министерство финансов в январе-сентябре привлекло в государственный бюджет 194,8 млрд гривен, 3,8 млрд долларов и 189 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

В январе-сентябре Минфин разместил ОВГЗ на 194,816 млрд гривен, что на 320,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ОВГЗ в иностранной валюте размещены на 3 767 млн долларов (+72,9% по сравнению с 9 месяцами 2018 года) и 189 млн евро.

Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне составила 17,6% годовых, в долларах – 6,2% годовых и в евро – 4,6% годовых.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Минфин привлек в госбюджет 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения ОВГЗ.

Министерство финансов 10 сентября разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2,8 млрд гривен и валютные бумаги - на 547 млн долларов.

Переговоры о новой программе Международного валютного фонда находятся в активной фазе. Об этом говорится в сообщении Минфина.

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