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  • Луценко лукавил, чтобы казаться важным для США и избежать увольнения, - Волкер
07 ноября 2019, четверг, 08:15 1846
Политика 2019-11-07T08:16:15+02:00
Українські Новини
Луценко лукавил, чтобы казаться важным для США и избежать увольнения, - Волкер

Луценко лукавил, чтобы казаться важным для США и избежать увольнения, - Волкер

Конгресс США, Курт Волкер, Юрий Луценко

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в своих показаниях Конгрессу рассказал, что действия экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко усилили скептическое отношение Трампа к Украине, а такж что он распространял выдумки, чтобы удержаться в должности.

Об этом стало известно из стенограммы показаний Волкера, передает "Громадське".

"Я считаю, что генпрокурор Луценко действовал в собственных интересах, откровенно распространяя выдумки, чтобы казаться важным для США, потому что он хотел сохранить свою работу. Он должен был уйти после выборов нового президента. Это было видно еще до избрания Зеленского, было очевидно, настолько тот популярен. Его (Луценко - ред.) назначил предыдущий президент Петр Порошенко. Я думаю, что у Луценко было несколько мотивов, но важнейший - оставаться в должности, чтобы предотвратить расследование против себя из-за вещей, который он, возможно, совершил как генпрокурор. Поэтому он стремился казаться важным и ценным для Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты могли бы предотвратить его увольнение новым президентом", - сообщил экс-спецпредставитель США по Украине.

Как сообщали Українські Новини, Луценко признался, что у него нет "списка неприкасаемых" от Йованович.


Ранее Луценко уехал учить английский в элитную школу Лондона. Однако ему пришлось вернуться из-за проблем с сердцем его жены Ирины Луценко.

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