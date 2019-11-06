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  • У київській багатоповерхівці неплатник комуналки відкрив стрілянину по сусідах
06 листопада 2019, середа, 23:31 30
Події 2019-11-06T23:37:22+02:00
Українські Новини
У київській багатоповерхівці неплатник комуналки відкрив стрілянину по сусідах

У київській багатоповерхівці неплатник комуналки відкрив стрілянину по сусідах

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Сьогодні, 6 листопада, в одній з багатоповерхівок києво-Святошинського району Києва житель розстріляв своїх сусідів, які прийшли до нього розбиратися через його незаконне підключення до загального электростояка. Відео інциденту було опубліковано в співтоваристві Типовий Київ у Facebook.

Так, опублікованому на відео можна бачити, що інцидент відбувається на сходовій клітці будинку за адресою вулиця Петра Чаадаєва, 2а.

Мешканці будинку прийшли до свого сусіда розбиратися з приводу несплати за послуги ЖКГ.

Спочатку на відео можна спостерігати лише обговорення ситуації, але не сильну сварку, незважаючи на напруженість атмосфери.

Однак через кілька десятків секунд відео неплатник заходить у свою квартиру, і виходить зі зброєю. З квартири чути заклики дитини (швидше за все дочки стрілка) не робити цього, але чоловік виходить і починає стріляти в чоловіка, який стояв на майданчику: у його ногу, а потім вище.

Потім на відео чути вигуки і заклики викликати швидку допомогу, і запис обривається.

За даними мешканки будинку Світлани Панюшкіної, потерпілого відвезли в лікарню в критичному стані і малоймовірно, що він виживе.

Після пострілу приїхало кілька нарядів поліції: стрілець неплатник Олексій забарикадувався в квартирі і відмовлявся виходити. Будинок оточили правоохоронці прочесали будівлю в пошуку зброї, яка ще могла бути у Олексія.

Як повідомляли Українські Новини, в Київі бійка між п'яними відвідувачами ресторану закінчилася стріляниною.

Раніше в Києві на трамвайній зупинці застрелили людину.

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