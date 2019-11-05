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05 ноября 2019, вторник, 08:29 526
Происшествия 2019-11-05T08:31:41+02:00
Українські Новини
BMW влетело в дерево в Киеве: два человека попали в больницу с тяжелыми травмами

BMW влетело в дерево в Киеве: два человека попали в больницу с тяжелыми травмами

BMW, Голосеевский район, ДТП в Киеве, ДТП с пострадавшими

В ночь на 5 ноября в Киеве по адресу улица Генерала Родимцева, 9 произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Автомобиль BMW 318 врезался в дерево. Из-за аварии движение по улице было перекрыт, сообщает "Информатор".

Все случилось около 00:20.

Как рассказали полицейские, автомобиль ехал по улице Генерала Родимцева в сторону улицы Блакитного. Во время движения водитель легковушки не справился с управлением и врезался в дерево. От удара автомобиль получил серьезные повреждения. Машину отбросило на середину проезжей части.

В момент аварии в машине был водитель и пассажир. Обоих парней госпитализировали в больницу. Предварительно, медики диагностировали травмы головы и у одного из них травму ноги. Также выезжали и спасатели ГосЧС, которые предотвратили возгорание топлива, которое вылилось на дорогу.

Патрульные отметили, что пострадавшие были в сознании. По внешним признакам они находились в трезвом состоянии. На месте работали бригады медиков, пожарные, патрульные и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

ДТП в Голосеевском районе.ДТП в Голосеевском районе.

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