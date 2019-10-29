КамАЗ протаранил фуру и ее отрикошетило в авто патрульных в Киеве

В понедельник, 28 октября, в Киеве на Столичном шоссе произошло две аварии. Одна из которых случилась в момент оформления другой. КамАЗ на скорости влетел в фуру, которая в результате врезалась в Prius патрульных. Водителя грузовика зажало в кабине. Это случилось, когда сотрудники полиции оформляли первое ДТП с участием фуры и Chevrolet, сообщает "Информатор".

Вторая авария произошла около 22:30.

Фура стояла на Столичном шоссе по направлению в сторону Южного моста. Перед ней находился автомобиль патрульных, которые оформляли ДТП с участием грузовой машины и Chevrolet. По словам мужчины, который был за рулем фуры, в этот момент в его транспорт на скорости влетел КамАЗ. От удара кабину грузовика приплюснуло, а водителя зажало в кабине.

На место происшествия прибыли спасатели, которые извлекли пострадавшего из кабины. Мужчина выжил, его госпитализировали. Сначала движением по Столичному шоссе перекрыли, образовалась пробка. Когда пострадавшего водителя достали из КамАЗа, правоохранители открыли одну полосу. На месте работали патрульные, медики, сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

Авария на Столичном шоссе. Фото: "Информатор"