У Києві біля метро "Чернігівська" фура протаранила майже десяток автомобілів

Сьогодні ввечері, 6 листопада, у Києві на вулиці Братиславській вантажний автомобіль протаранив сім легкових автомобілів. Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua у Facebook.

Так, повідомляється, що інцидент стався на вулиці Братиславській поруч зі станцією метро "Чернігівська".

"Масштабна ДТП в Києві на Братиславській, перехрестя з Бойченка: фура протаранила 7 автомобілів.

ДТП у Києві біля "Чернігівської"

"Працює поліція, швидка, виїхала оперативно-слідча група", - йдеться в повідомленні.

А за даними співтовариства "Київ Оперативний", в ДТП залучені відразу 9 автомобілів.

"Серйозно ускладнений рух транспорту. Деталі про причини аварії і постраждалих встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, BMW влетіло в дерево в Києві: дві особи потрапили в лікарню з тяжкими травмами.

Також 28 жовтня в Києві на Столичному шосе сталося дві аварії. Одна з яких трапилася в момент оформлення іншої. КамАЗ на швидкості влетів у фуру, яка в результаті врізалася в Prius патрульних.