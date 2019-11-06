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  • У Києві біля метро "Чернігівська" фура протаранила майже десяток автомобілів
06 листопада 2019, середа, 22:20 103
Події 2019-11-06T22:38:04+02:00
Українські Новини
У Києві біля метро "Чернігівська" фура протаранила майже десяток автомобілів

У Києві біля метро "Чернігівська" фура протаранила майже десяток автомобілів

ДТП, ДТП з вантажівкою, ДТП в Києві
ДТП у Києві біля Чернігівської
ДТП у Києві біля Чернігівської"

Сьогодні ввечері, 6 листопада, у Києві на вулиці Братиславській вантажний автомобіль протаранив сім легкових автомобілів. Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua у Facebook.

Так, повідомляється, що інцидент стався на вулиці Братиславській поруч зі станцією метро "Чернігівська".

"Масштабна ДТП в Києві на Братиславській, перехрестя з Бойченка: фура протаранила 7 автомобілів.

ДТП в Києві біляДТП у Києві біля "Чернігівської"

"Працює поліція, швидка, виїхала оперативно-слідча група", - йдеться в повідомленні.

А за даними співтовариства "Київ Оперативний", в ДТП залучені відразу 9 автомобілів.

ерйозно ускладнений рух транспорту. Деталі про причини аварії і постраждалих встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, BMW влетіло в дерево в Києві: дві особи потрапили в лікарню з тяжкими травмами.

Також 28 жовтня в Києві на Столичному шосе сталося дві аварії. Одна з яких трапилася в момент оформлення іншої. КамАЗ на швидкості влетів у фуру, яка в результаті врізалася в Prius патрульних.

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