Netflix показал новый трейлер фильма "Два папы" с Энтони Хопкинсом и Джонатаном Прайсом

Во вторник, 5 ноября, стриминговый сервис Netflix выпустил второй тизер драмы "Два папы" (The Two Popes). Главные роли в исполнили Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс, а режиссером выступил Фернанду Мейреллиш.

Видео появилось на официальном YouTube-канале Netflix.



"Два Папы" - это биографический драматический фильм, написанный Энтони МакКартеном по мотивам пьесы МакКартена "Папа" 2017 года.



Премьера фильма состоялась 31 августа 2019 года на кинофестивале "Теллурид". Фильм планируется выпустить ограниченным тиражом в Соединенных Штатах 27 ноября 2019 года и в Соединенном Королевстве 29 ноября 2019 года. На Netflix фильм покажут 20 декабря.







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Также Netflix показал новый трейлер сериала "Ведьмак", снятого по мотивам серии книг польского писателя Анджея Сапковского "Сага о ведьмаке".



Кроме того, Netflix выпустил сериал про судьбу украинского "Ивана Грозного". В центре картины предстает украинец Джон, который на родине был известен как Иван Демьянюк. Премьера сериала состоялась 4 ноября этого года.