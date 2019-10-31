Новый трейлер "Ведьмака" появился в сети

Netflix показал новый трейлер сериала "Ведьмак", снятого по мотивам серии книг польского писателя Анджея Сапковского "Сага о ведьмаке". Видео появился на YouTube-канале сервиса.

Премьера трейлера состоялась ранее во время итальянского конвента (то есть собрания фанов комиксов и игр) Lucca Comics & Games. Мероприятие посетили члены съемочной группы, продюсер сериала Лорен Хиссрич, исполнители ролей Йеннифер и Цири, а также Сапковский.

В трейлере можно увидеть всех трех главных героев дебютного сезона телешоу – ведьмака Геральта из Ривии, в исполнении Генри Кавилла, чародейку Йеннифэр, которую играет Аня Чалотра, и принцессу Цири, эта роль досталась Фрейе Аллан. Видео также дает представление об антураже основных локаций сезона, например, показывает академию магии на острове Таннед, лес Брокилон и королевский дворец Цинтры.

Напомним, ранее стала известна дата начала съемок долгожданной фэнтези-саги "Ведьмак" от Netflix.