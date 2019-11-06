підписатися на розсилку
24.5 24.84
27.1 27.65
˟
06 листопада 2019, середа, 12:20 16
Судова влада 2019-11-06T15:00:04+02:00
Українські Новини
СБУ затримала своїх співробітників за підозрою в незаконному прослуховуванні

СБУ затримала своїх співробітників за підозрою в незаконному прослуховуванні

СБУ, Прослушка, Затримання СБУ, Прослуховування
СБУ. Фото: прес-служба СБУ
СБУ. Фото: прес-служба СБУ

Служба безпеки України затримала колишніх і діючих співробітників відомства за підозрою в незаконному прослуховуванні абонентів та збуті отриманої інформації.

Про це йдеться у повідомленні СБУ, передають Українські Новини.

"Встановлено, що зловмисники через особисті перевірені зв'язки підшукували клієнтів для надання "послуг". Колишній працівник підбирав замовників, чинні - технічно забезпечували зняття інформації", - сказано в ньому.

Зазначається, що вартість прослуховування одного абонентського номера на 2 місяці становила 9 тис. доларів.

Досудове слідство встановлює точну кількість абонентів, які постраждали від дій фігурантів справи.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України, проводиться досудове слідство.

На сьогодні тривають невідкладні слідчо-оперативні дії, фігуранти виробництва затримані, приймається рішення про оголошення їм про підозри у вчиненні кримінального злочину.

Як повідомляли Українські Новини, Труба знайшов круту прослушку у себе в кабінеті.

Після чого в ДБР розповіли, що прослушка зашкодить розслідуванню справ.

Більше новин про: СБУ Прослушка Затримання СБУ Прослуховування

Архів
Новини
Генпрокуратура розслідує можливу втрату матеріалів справ про вбивства правоохоронців у ході Евромайдану 15:30
Труба пішов у відпустку на свій день народження 15:27
Абромавичус за приватизацію непрофільних підприємств "Укроборонпрому" 15:11
Україна повинна почати закупівлю російського газу для відновлення транзиту з 2020, - Газпром 15:06
Вирівнювання тарифів на електроенергію для населення підвищить конкуренцію та дозволить знизити ціну, – експерт 14:59
більше новин
Борис Ложкін. Фото: Борис Ложкін/Facebook
"Мистецтво заради життя" рятує життя маленьких українців, - Борис Ложкін 12:07
П'яти топ-чиновникам Міноборони ДБР повідомило про підозру 16:44
Через спробу встановлення фіксованої маржі на продаж сигарет держбюджет зазнає мільярдних збитків, - ЗМІ 10:45
Арахамію підозрюють в лобіюванні азартного бізнесу в інтересах росіян, - ЗМІ 12:17 Інфографіка
Європейська Бізнес Асоціація звернулась до Президента через підкилимну тютюнову поправку до законопроекту №1049 09:49
більше новин
Режисер "Слуги народу" Кірющенко хоче очолити Держкіно 14:07
Зеленський не вимагав притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка, Пашинського і Гладковського, - Рябошапка 11:06
У Донецькій області десятки тисяч жителів залишаться без води: причини і терміни 22:43
НАБУ відкрило справу проти Кличка за можливу держзраду 11:10
Милованов зізнався, що голосував за Порошенка 12:48
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok