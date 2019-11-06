СБУ затримала своїх співробітників за підозрою в незаконному прослуховуванні

Служба безпеки України затримала колишніх і діючих співробітників відомства за підозрою в незаконному прослуховуванні абонентів та збуті отриманої інформації.

Про це йдеться у повідомленні СБУ, передають Українські Новини.

"Встановлено, що зловмисники через особисті перевірені зв'язки підшукували клієнтів для надання "послуг". Колишній працівник підбирав замовників, чинні - технічно забезпечували зняття інформації", - сказано в ньому.

Зазначається, що вартість прослуховування одного абонентського номера на 2 місяці становила 9 тис. доларів.

Досудове слідство встановлює точну кількість абонентів, які постраждали від дій фігурантів справи.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України, проводиться досудове слідство.

На сьогодні тривають невідкладні слідчо-оперативні дії, фігуранти виробництва затримані, приймається рішення про оголошення їм про підозри у вчиненні кримінального злочину.

Як повідомляли Українські Новини, Труба знайшов круту прослушку у себе в кабінеті.

Після чого в ДБР розповіли, що прослушка зашкодить розслідуванню справ.