Кабмин хочет сократить финпомощь аграриям

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде сократить финансовую помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям на 9%, или на 400 млн гривен, до 4 млрд гривен в проекте государственного бюджета на 2020 год ко 2-му чтению по сравнению с 1-м чтением.

Об этом говорится в опубликованном законопроекте ко 2-му чтению о госбюджете на 2020 год №2000, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Кабмин также изменил название государственной программы с "удешевление кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям для покупки земель сельскохозяйственного назначения" на "финансовая помощь сельхозтоваропроизводителям".

Кроме того, по сравнению с законопроектом к 1-му чтению расходы госбюджета сократились на функционирование института по поддержке и продвижению экспорта на 10% до 45 млн гривен, на организацию и регулирование деятельности учреждений в системе агропромышленного комплекса и обеспечение деятельности Аграрного фонда - на 10% до 91,9 млн гривен.

В целом Кабмин сократил финансирование Министерства развития экономики, торговли и сельского развития на 2020 год на 19,8%, или на 4,4 млрд гривен, до 17,95 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров утвердил концептуальные направления удешевления кредитов производителям сельскохозяйственной продукции для покупки земли.

Тем временем Кабинет Министров предлагает Верховной Раде запустить рынок сельхозземель с 1 октября 2020 года.