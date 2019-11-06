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06 ноября 2019, среда, 10:07 87
Верховная Рада и партии 2019-11-06T10:09:09+02:00
Українські Новини
Разумков поздравил Киев с годовщиной освобождения от фашистских захватчиков

Разумков поздравил Киев с годовщиной освобождения от фашистских захватчиков

Вторая мировая война, Праздник, День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков, 6 ноября, Дмитрий Разумков

Сегодня, 6 ноября, помимо того, что празднуют день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны, в 1943 году, Киев был освобожден от нацистских оккупантов. Депутат от фракции "Слуга народа" и Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравил столицу с великим праздником на своей странице на Facebook.

Освобождение Киева произошло в результате Киевской наступательной операции, которая продолжалась с 3-го по 13 ноября 1943 года и была составной частью Битвы за Днепр - одной из самых масштабных и кровопролитных военных операций в мировой истории. В ней было задействовано до четырех миллионов человек с обеих сторон, а потери составляли более двух миллионов человек. 

"В этот день 1943 столицу нашего государства - Киев - был освобожден от фашистских захватчиков. Эта победа досталась ценой больших потерь и страданий, но она принесла свободу и вернула киевлянам родной город. Помним и благодарим!", - пишет Разумков.

Как сообщали Українські Новини, 6 ноября также отмечают именины Ивана  и Международный день памяти животных, погибших от рук человека.

Напомним, что в 2017 году к годовщине освобождения Киева депутаты ОБ принесли цветы к памятникам погибшим солдатам. Также Зеленский с Разумковым возложили цветы в честь освобождения Украины от нацистов.

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