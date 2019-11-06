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06 листопада 2019, середа, 08:49 6
Політика світу 2019-11-06T08:58:30+02:00
Українські Новини
Волкер заявив, що новина про затримку військової допомоги Україні від США була несподіваною

Волкер заявив, що новина про затримку військової допомоги Україні від США була несподіваною

США, Дональд Трамп, Курт Волкер, Військова допомога
Курт Волкер Фото: прес-служба МО
Курт Волкер Фото: прес-служба МО

Колишній спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що новини про затримання військової допомоги Україні стали для нього несподіванкою. Про це повідомляє "Голос Америки".

Під час свідчень в рамках розслідування щодо імпічменту американського президента Дональда Трампа Волкер зазначив, що не знав причини зупинки допомоги.

"Новини про те, що буде затримка, застали мене зненацька. Я не знав... Це пішло з Офісу управління бюджетом, тому я подумав, що це стосувалося бюджетних питань", - сказав Волкер.

Крім цього, він згадав про зустріч з Дональдом Трампом відразу після обрання Зеленського. Він, Гордон Сондленд і міністр енергетики Рік Перрі намагалися переконати американського президента якомога швидше зустрітися із Зеленським у Вашингтоні. Втім, Трамп не виявляв бажання.

"Вони всі корумповані і жахливі люди. Я не хочу витрачати на це час", - згадав він слова Дональда Трампа.

Як повідомляли Українські Новини, США запустили процедуру імпічменту Трампа через можливий тиску на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди. А спецпредставник Держдепу у справах України Волкер подав у відставку після того, як його ім'я згадувалося у скарзі інформатора щодо тиску Дональда Трампа на Володимира Зеленського.

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