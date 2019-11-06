В Харькове произошла перестрелка возле спортклуба, есть пострадавшие

Во вторник вечером, 5 ноября, в Харькове произошла перестрелка. В результате инцидента с ранениями живота, предплечья и ноги был госпитализирован мужчина. Полиция задержала 14 человек для выяснения всех обстоятельств инцидента. Инцидент произошел около 19:00 на улице Валентинивский. Об этом сообщили в Нацполиции Харьковщины.

Из сообщений очевидцев известно, что у спортивного клуба произошел конфликт, который быстро перерос в стрельбу. В результате инцидента в больницу с пулевыми ранениями госпитализирован 30-летний мужчина. Ему оказывается медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Харьковская полиция обнародовала видео стрельбы в городе.

Ранее 1 человек убит, 1 ранен и 1 подорвал себя гранатой в результате перестрелки, произошедшей в 12:05 на парковке около супермаркета "Восторг" на улице Клочковской, 134-Б в центре Харькова.

В Харькове в перестрелке убили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова "Тайсона".