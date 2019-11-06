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06 ноября 2019, среда, 06:30 334 Инфографика
Жизнь 2019-11-06T06:30:02+02:00
Українські Новини
Как помочь себе при простуде: главные ошибки самолечения, которых нужно избегать

Как помочь себе при простуде: главные ошибки самолечения, которых нужно избегать

Медицина, Грипп, Простуда, Лечение, Инфекционные заболевания
Таблетки. Фото: pexels
Таблетки. Фото: pexels

Осенняя прохлада, резкие перемены погоды, транспорт - все это напрямую связано с распространению вирусных инфекций, таких как грипп, ОРВ или ОРЗ, которые люди очень часто путают. Чаще всего люди не обращаются к врачу и лечатся сами, поэтому Українські Новини расскажут о самых распространенных ошибках, которых стоит избегать. 

Первая, и самая главная ошибка, это прием огромного количества лекарств, которые наоборот только ослабляют организм. Всего нужно в меру, и обязательно сверяясь с инструкцией. 

Температуру нужно сбивать только в том случае, если она достигла отметки в 38,5 градусов. В любых других случаях - никаких жаропонижающих. 

Лучший способ помочь организму восстановиться — это покой и сон, так что возьмите пару выходных и отлежитесь.

Как сообщали Українські Новини, грипп нельзя лечить антибиотиками, а также лечиться только чаем с лимоном и куринім бульйоном. 

Также было доказано, что стереотип о том, что мужчины во время болезни - простуды или гриппа, сильно "переигрывают" свои симптомы и порой кажутся слишком беспомощными, правдив лишь отчасти. Считается, что женщины более устойчивы и легче переносят болезнь.

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