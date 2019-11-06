Как помочь себе при простуде: главные ошибки самолечения, которых нужно избегать

Осенняя прохлада, резкие перемены погоды, транспорт - все это напрямую связано с распространению вирусных инфекций, таких как грипп, ОРВ или ОРЗ, которые люди очень часто путают. Чаще всего люди не обращаются к врачу и лечатся сами, поэтому Українські Новини расскажут о самых распространенных ошибках, которых стоит избегать.

Первая, и самая главная ошибка, это прием огромного количества лекарств, которые наоборот только ослабляют организм. Всего нужно в меру, и обязательно сверяясь с инструкцией.

Температуру нужно сбивать только в том случае, если она достигла отметки в 38,5 градусов. В любых других случаях - никаких жаропонижающих.

Лучший способ помочь организму восстановиться — это покой и сон, так что возьмите пару выходных и отлежитесь.

Как сообщали Українські Новини, грипп нельзя лечить антибиотиками, а также лечиться только чаем с лимоном и куринім бульйоном.

Также было доказано, что стереотип о том, что мужчины во время болезни - простуды или гриппа, сильно "переигрывают" свои симптомы и порой кажутся слишком беспомощными, правдив лишь отчасти. Считается, что женщины более устойчивы и легче переносят болезнь.