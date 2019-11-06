Як допомогти собі під час застуди: головні помилки самолікування, яких потрібно уникати

Осіння прохолода, різкі зміни погоди, транспорт - все це безпосередньо пов'язано з розповсюдженню інфекцій, таких як грип, ОРЗ або ГРЗ, які люди дуже часто плутають. Найчастіше люди не звертаються до лікаря і лікуються самі, тому Українські Новини розкажуть про найпоширеніші помилки, яких варто уникати.

Перша, і найголовніша помилка, це прийом величезної кількості ліків, які навпаки тільки послаблюють організм. Все треба в міру, і обов'язково звірившись з інструкцією.

Температуру потрібно збивати тільки в тому випадку, якщо вона досягла позначки в 38,5 градусів. У будь-яких інших випадках - ніяких жарознижуючих.

Кращий спосіб допомогти організму відновитися — це спокій і сон, так що візьміть пару вихідних і відлежиться.

Як повідомляли Українські Новини, грип не можна лікувати антибіотиками, а також лікуватися тільки чаєм з лимоном і курячим бульйоном.

Також було доведено, що стереотип про те, що чоловіки під час хвороби - застуди чи грипу, сильно "переграють" свої симптоми і часом здаються занадто безпорадними, правдивий лише частково. Вважається, що жінки більш стійкі і легше переносять хворобу.