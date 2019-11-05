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05 ноября 2019, вторник, 23:40 552 Карта
Общество 2019-11-05T23:41:51+02:00
Українські Новини
Сильные порывы ветра и дожди накроют Киев: синоптики предупредили киевлян об опасной погоде

Сильные порывы ветра и дожди накроют Киев: синоптики предупредили киевлян об опасной погоде

Ветер, Прогноз погоды, Порывы ветра, погода в Киеве
Ветер. Фото: info-rm.com
Ветер. Фото: info-rm.com

Завтра, 6 ноября, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности (желтый). Также столицу накроют дожди. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что в Киеве порывы ветра могут достигать 20 м/с 6 ноября.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве 6 ноября ожидается потепление до +19, однако теплую погоду испортят проливные дожди.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Также в КГГА призвали киевлян быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщали Українські Новини, завтра половину страны зальет дождями, но теплая погода не отступит.

Ранее синоптик дал прогноз на всю зиму, а также синоптики рассказали о погоде в ноябре

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