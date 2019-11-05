Сильные порывы ветра и дожди накроют Киев: синоптики предупредили киевлян об опасной погоде

Завтра, 6 ноября, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м\/с. Объявлен первый уровень опасности (желтый). Также столицу накроют дожди. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Так, сообщается, что в Киеве порывы ветра могут достигать 20 м\/с 6 ноября. По данным Укргидрометцентра, в Киеве 6 ноября ожидается потепление до +19, однако теплую погоду испортят проливные дожди. Карта: Укргидрометцентр Также в КГГА призвали киевлян быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт. Как сообщали Українські Новини, завтра половину страны зальет дождями, но теплая погода не отступит. Ранее синоптик дал прогноз на всю зиму, а также синоптики рассказали о погоде в ноябре.