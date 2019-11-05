Сильные порывы ветра и дожди накроют Киев: синоптики предупредили киевлян об опасной погоде

Завтра, 6 ноября, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности (желтый). Также столицу накроют дожди. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что в Киеве порывы ветра могут достигать 20 м/с 6 ноября.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве 6 ноября ожидается потепление до +19, однако теплую погоду испортят проливные дожди.

Карта: Укргидрометцентр

Также в КГГА призвали киевлян быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщали Українські Новини, завтра половину страны зальет дождями, но теплая погода не отступит.

Ранее синоптик дал прогноз на всю зиму, а также синоптики рассказали о погоде в ноябре.