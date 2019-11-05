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05 ноября 2019, вторник, 15:00 1422
Экономика 2019-11-05T15:55:27+02:00
Українські Новини
Украина впервые в истории ограничила генерацию "зеленых" производителей

Украина впервые в истории ограничила генерацию "зеленых" производителей

Электроэнергия, Укрэнерго, зеленый тариф, Андрей Герус
Электроэнергия.
Электроэнергия.

Диспетчер национальной энергетической компании "Укрэнерго" впервые в истории Украины ограничил производство электрической энергии ряду объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в то время как импорт электроэнергии из России в Украину с 1 ноября вырос в 4 раза.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня ночью произошло первое за всю историю Украины ограничение генерации "зеленых" производителей. Диспетчером "Укрэнерго" была ограничена выработка ветроэлектростанций (ВЭС) Ботиевская, Приморская-1, Орловская (все входят в группу ДТЭК). Такое ограничение составляло 300-400 МВт в отдельные часы ночи", - написал Герус.

При этом он отметил, что ДТЭК все равно получит оплату "зеленого" тарифа в размере 2,9 гривен/кВт-ч, несмотря на то, что энергосистема не потребляла и не использовала произведенную соответствующими ВЭС электроэнергию.

Как сообщали Українськi Новини, Герус заявил, что цена электричества для небытовых потребителей снизилась на 15-17%. Тем временем Гончарук заявил, что ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа не будет.

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