Україна вперше в історії обмежила генерацію "зелених" виробників

Диспетчер національної енергетичної компанії "Укренерго" вперше в історії України обмежив виробництво електричної енергії низкою об'єктів відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у той час як імпорт електроенергії з Росії в Україну з 1 листопада зріс у 4 рази

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні вночі відбулося перше за всю історію України обмеження генерації "зелених" виробників. Диспетчером "Укренерго" було обмежено вироблення вітроелектростанцій (ВЕС) Ботієвська, Приморська-1, Орловська (всі входять у групу ДТЕК). Таке обмеження становило 300-400 МВт в окремі години ночі", - написав Герус.

При цьому він зазначив, що ДТЕК все одно отримає оплату "зеленого" тарифу в розмірі 2,9 гривень/кВт-год, незважаючи на те, що енергосистема не споживала і не використовувала вироблену відповідними ВЕС електроенергію.

Як повідомляли Українські Новини, Герус заявив, що ціна електрики для непобутових споживачів знизилася на 15-17%. Тим часом Гончарук заявив, що ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу не буде.