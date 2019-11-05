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05 ноября 2019, вторник, 06:00 1056 Карта
Жизнь 2019-11-05T06:00:02+02:00
Українські Новини
В Украину идут циклоны Zend, Benedikt и Arne: синоптик предупредила о резком похолодании

В Украину идут циклоны Zend, Benedikt и Arne: синоптик предупредила о резком похолодании

Погода, Похолодание, Прогноз погоды, Непогода в Украине, погода в Украине, Наталка Диденко
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

В то время, как в Украину пришло неожиданное потепление до апрельских температур, во вторник еще будет сыро, тепло и ветрено. Однако уже в конце недели погода кардинально изменится. 

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, 5 ноября через территорию страны будет проходить атмосферный фронт - отголосок сразу трех циклонов Zend, Benedikt и Arne.

"Поэтому с ночи до ночи будут проходить периодические дожди: сначала, ночью и утром в западных и северных областях, дальше до нашего Востока", - написала она.

Во вторник днем, по словам Диденко, дожди наиболее вероятные вдоль полосы Сумы-Полтава-Херсон, осадки будут колебаться слева и справа от этого участка. Также днем дожди ожидаются на Закарпатье. На остальной территории Украины, утверждает синоптик, - без существенных осадков. Ветер юго-западного направления, теплый, порывистый, до сильного. Температура воздуха, как в апреле - + 14 + 20 градусов, на Западе и Востоке + 11 + 16 градусов.

Карта: Наталка Диденко/Фейсбук Карта: Наталка Диденко/Фейсбук

В Киеве дождь более вероятен ночью, днем - без существенных осадков. Ветер в столице также еще будет порывистым, с юго-запада. Температура воздуха ночью +11 + 13, днем около +15 градусов.

"Ближайшее похолодание ожидается 7 ноября, но только на Западе и Севере Украины", - предупредали синоптик.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре украинцев ждет сложная погода со снегопадами, сильными морозами и гололедом. Тем временем, украинцев ждут рекордные морозы и аномальные снегопады: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

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