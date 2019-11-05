СБУ заочно сообщила сотруднику разведцентра Генштаба РФ о подозрении в вербовке украинцев

Служба безопасности Украины заочно сообщила сотруднику 316-го разведывательного центра Главного (разведывательного) управления Генштаба Вооруженных сил России Алексею Аненко о подозрении в вербовке украинских граждан.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Сейчас одному из кураторов украинского направления 316-го РЦ ГУ ГШ ВС РФ капитану 3-го ранга Алексею Аненко СБ Украины уже направила пакет документов с подозрением о совершении этого преступления. Получение им подозрения подтверждено международным почтовым сервисом", - сказано в нем.

Указано, что контрразведчики СБУ за последнее время разоблачили ряд агентов, работавших на 316-й разведывательный центр РФ.

По данным СБУ, за провалы в оперативно-служебной деятельности его начальник, капитан 1-го ранга Петр Каменщиков уволен с должности.

Украинская спецслужба также готовится заочно сообщить ему о подозрении.

316-й Центр российской военной разведки дислоцируется в Новороссийске Краснодарского края.

Его сотрудники принимали непосредственное участие в аннексии Крыма в 2014 году и специализируются на проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины, в том числе обеспечивают разведывательной информацией оккупационные российские подразделения на востоке Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины заявляет, что ФСБ России завербовала украинского военнослужащего и поручила ему совершить террористический акт в воинской части в Бердичеве Житомирской области.

Также ФСБ завербовало жительницу Хмельницкого для сбора информации о Силах спецопераций.