СБУ заочно повідомила співробітнику розвідцентру Генштабу РФ про підозру у вербування українців

Служба безпеки України заочно повідомила співробітникові 316-го розвідувального центру Головного (розвідувального) управління Генштабу Збройних сил Росії Олексію Анненко про підозру у вербування українських громадян.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Зараз одного із кураторів українського напрямки 316-го РЦ ГУ ГШ ЗС РФ капітану 3-го рангу Олексій Анненко СБ України вже направила пакет документів з підозрою про вчинення цього злочину. Отримання їм підозри підтверджено міжнародним поштовим сервісом", - сказано в ньому.

Зазначено, що контррозвідники СБУ останнім часом викрито ряд агентів, які працювали на 316-й розвідувальний центр РФ.

За даними СБУ, за провали в оперативно-службовій діяльності його начальник, капітан 1-го рангу Петро Мулярів звільнений з посади.

Українська спецслужба також готується заочно повідомити йому про підозру.

316-й Центр російської військової розвідки дислокується в Новоросійську Краснодарського краю.

Його співробітники брали безпосередню участь у анексії Криму в 2014 році і спеціалізуються на проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України, в тому числі забезпечують розвідувальною інформацією окупаційні російські підрозділи на сході України.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України заявляє, що ФСБ Росії завербувала українського військовослужбовця і доручила йому вчинити терористичний акт у військовій частині в Бердичеві Житомирської області.

Також ФСБ завербовало мешканку Хмельницького для збору інформації про Сили спецоперацій.