"Свободовец" Кривецкий получил земли АТОвцев на Львовщине

Бывший народный депутат и основной финансист ВО "Свобода" Игорь Кривецкий фактически завладел уже более 110 га земли во Львовской области, часть которой составляют паи для АТОвцев. Об этом сообщают "Наші гроші. Львів".

Общество с ограниченной ответственностью "Эко ферма Эдем" 13 сентября 2019 официально стало собственником 65,51 га в селе Стрелки. На кадастровой карте это три участка, которые предназначены для ведения личного крестьянского хозяйства. По данным Госгеокадастра нормативно денежная оценка трех участков составляет 353,12 тыс. гривен.

Официальной основательницей "Эко фермы Эдем" еще недавно была главная бухгалтер развлекательного комплекса Edem Resort Medical & SPA Галина Середницкая. Однако несколько месяцев назад основателем фирмы стало ООО "Опушка", конечным бенефициаром которого является бывший народный депутат и основной финансист ВО "Свобода" Игорь Кривецкий.

Три участка общей площадью 65,51 га вблизи Стрелок были образованы из паев площадью 2 га, которые сельсовет Стрелок предоставил участникам АТО и местным жителям для ведения сельского хозяйства еще в 2017 году.

В начале 2019 эти 29 участков были объединены в три большие участки и переданы в частную собственность. Долгое время на публичной кадастровой карте информация о собственности была скрыта. Чиновники Госгеокадастра, как областные, так и районные, отказывались дать ответ и на официальные запросы.

Среди владельцев участков по 2 га, из которых были сформированы участки для Кривецкого, были и одиозные львовские активисты. В частности, известны участием в уличных акциях во Львове члены "Украинского союза участников АТО" и основатели жилищно-строительных и обслуживающих кооперативов "Патриот-1, -2, -3". Это Олег Дудок, Андрей Ризничок и Константин Дерюгин. Свой участок в Стрелках отдал или продал "Эко ферме Эдем" и заместитель начальника штаба по мобилизационной работе в/ч А0284 Владимир Барбарич.

Также несколько участков здесь сельский совет предоставлял местным жителям, которые имеют непосредственное отношение к Edem Resort Medical & SPA. Это руководитель службы безопасности этого курорта Юрий Волковский, или директор отеля Edem Resort & SPA и гостиницы "Жорж" Олег Магулка. Кроме того отец, брат и сестра Олега Магулка также получали здесь по 2 га, которые стали частью больших участков.





Фото: "Наші гроші. Львів"





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